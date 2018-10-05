شكرى يشيد بتطور العلاقات البرلمانية بين مصر واليابان

سمر السيد:قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي إن الوزير سامح شكري التقى اليوم، بأعضاء رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية المصرية برئاسة "تارو آسو" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وبحضور وزير الدولة للبيئة الياباني، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة اليابانية طوك

سمر السيد:

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي إن الوزير سامح شكري التقى اليوم، بأعضاء رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية المصرية برئاسة “تارو آسو” نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وبحضور وزير الدولة للبيئة الياباني، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وأضاف أن “شكري” أعرب خلال اللقاء عن سعادته للتطور الذي شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى تطوير تلك العلاقات لآفاق أرحب، مشيرا إلى الكلمة التاريخية لرئيس الجمهورية في البرلمان الياباني “الدايت” في عام 2016، فضلا عن زيارة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى اليابان في عام 2017.

وتابع “حافظ” أن وزير الخارجية استعرض مع أعضاء الرابطة التطورات الإيجابية في مصر، وتناول جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، منوها بالعديد من المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، خاصة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المتوقع خلال العام الحالي، وخفض إجمالي عجز الموازنة، وانخفاض نسبة البطالة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2017/2018، بالإضافة إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 44.1 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 18 مليارا خلال عام 2014.

وأشار إلى أن وزير الخارجية تناول أيضا خلال اللقاء تطورات إنشاء المتحف المصري الكبير، والدعم الياباني المقدم في هذا الصدد، معربا عن تطلع مصر لمشاركة رئيس الوزراء الياباني في افتتاح المتحف، فضلا عن مشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية باعتباره رئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية المصرية.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس وزراء اليابان بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى تقدير المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي للتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تناول “شكري” جهود مصر لدعم الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدا بجهود اليابان في هذا الصدد، ومعربا عن تطلع مصر للتنسيق مع اليابان لتنفيذ نتائج اجتماعات “التيكاد”، وذلك في إطار الرئاسة المشتركة المصرية اليابانية له، بالإضافة إلى قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل.