شكرى يشارك في اجتماع السداسية العربية مع وزراء خارجية الأوروبي

قالت وزارة الخارجية -فى بيان صحفى اليوم السبت – إن الوزير سامح شكري يبدأ غدا زيارة سريعة إلى كل من بروكسل وجنيف، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية المعنية بالقدس، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صباح بعد غد في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، ويتوجه بعدها إلى جنيف لإلقاء كلمة مصر أمام كل من مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية، يأتي استكمالاً للجهود والتحركات التي تضطلع بها اللجنة، للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية للتعامل مع تداعيات القرار الأمريكي الخاص بالقدس وتأثيره على مستقبل عملية السلام، وبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية والحفاظ على المرجعيات الخاصة بعملية السلام.

وأضاف أن التحرك العربي يأتي متسقا مع الجهود التي تقوم بها المفوضية الأوروبية، وعدد من الدول الأوروبية الفاعلة خلال الفترة الأخيرة لدعم القضية الفلسطينية، وآخرها اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية “AHLC” في بروكسل في يناير الماضي بمشاركة مصر.

وأوضح المتحدث أن مشاركة الوزير شكري في هذا الاجتماع تؤكد التزام مصر بمواصلة جهودها الإقليمية والدولية الداعمة لعملية السلام، واستثمار اتصالاتها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ومع الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا من أجل استئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الشرعية الدولية.

كما سيعقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مهمة مع وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة لتنسيق المواقف، وإحاطتهم بآخر المستجدات الخاصة بالجهود المصرية في رعاية عملية المصالحة الفلسطينية، ورؤية مصر لكيفية النهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية لأبناء الشعب الفلسطيني.

ومن ناحية أخرى، أوضح “أبو زيد” أن وزير الخارجية سيتوجه مساء بعد غد إلى جنيف عقب انتهاء اجتماع بروكسل، لترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات الشق رفيع المستوى من الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، كما سيلقي “شكري” كلمة مصر أمام مؤتمر نزع السلاح. وتكتسب مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أهمية خاصة على ضوء عضوية مصر الحالية في المجلس، وفى إطار الحرص على استعراض الجهود التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الواردة في الدستور المصري في هذا الشأن.

ومن المنتظر أن يتناول وزير الخارجية في كلمته رؤية مصر الشاملة لقضايا، وموضوعات حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتأثير النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط على أوضاع حقوق الإنسان، فضلاً عن الآثار المدمرة والعلاقة الوثيقة بين تنامي ظاهرة الإرهاب والتمتع بحقوق الإنسان.

وأشار المتحدث،إلى أن مشاركة شكري في مؤتمر نزع السلاح تستهدف التأكيد على مواقف مصر الثابتة تجاه قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإعلاء مفاهيم الشراكة والأمن الجماعي، فضلاً عن التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها السلاح النووي.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية لقاءات عديدة مع وزراء الخارجية ورؤساء المنظمات والتجمعات الدولية المهمة على هامش زيارته إلى جنيف، مثل المفوض السامي لشئون اللاجئين، وسكرتير عام مجلس جنيف للمياه، والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا، وغيرهم من المسئولين الذين يحرص وزير الخارجية على الالتقاء بهم لاستعراض المواقف المصرية والتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.