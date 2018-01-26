شكرى يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسى مستجدات الأزمة السورية

سمر السيد:صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - فى بيان صحفى اليوم الجمعة - بأن الوزير سامح شكري تلقى اليوم اتصالاً من جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، و تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية، و أكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود ب

سمر السيد:

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – فى بيان صحفى اليوم الجمعة – بأن الوزير سامح شكري تلقى اليوم اتصالاً من جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، و تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية، و أكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود بين الطرفين لدعم الحل السياسي في سوريا، وبما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن “شكري” حرص علي إطلاع نظيره الفرنسي علي تقييم مصر للجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية في سوريا وفقا لمرجعية قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، وفِي مقدمتها جولات مباحثات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، بالإضافة إلي الحوار الوطني السوري الذي دعت إليه روسيا في “سوتشي” نهاية الشهر الجاري.

وأكد وزير الخارجية أهمية أن تتحلي جميع الأطراف السورية بالموضوعية والمرونة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وفِي مقدمتها مصلحة الشعب السوري.

وأضاف “أبو زيد”، أن الوزير لودريان أكد خلال الاتصال حرص فرنسا علي تكثيف التنسيق مع مصر بشأن الملف السوري خلال الفترة المقبلة، وأن اتصال اليوم يأتي للتأكيد علي محورية الدور المصري، لما لدي مصر من اتصالات وتأثير علي العديد من الأطراف السورية، ومواقف تتسم دائما بالتوازن والرؤية الثاقبة، وقد رحب “شكري” بذلك، مؤكدا علي أن مصر أيضا تهتم بالتنسيق والتشاور مع فرنسا بشأن العديد من قضايا الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى قالت “الخارجية” – فى بيان صحفى – إن الوزير “شكرى” التقى اليوم – جوزيف مالانجي وزير خارجية زامبيا على هامش مشاركته في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح ” أبو زيد” بأن شكري استهل اللقاء بتهنئة وزير خارجية زامبيا على توليه منصبه الجديد، معرباً عن تطلعه إلى عقد الجولة الخامسة للجنة المشتركة بين مصر وزامبيا، لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، لاسيما في الزراعة والصحة، معربا عن استعداد مصر لتقديم خبراتها في مجالات الطب ومكافحة الكوليرا، عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد “شكري” أهمية استمرار الدعم الأفريقي للقضية الفلسطينية وخطورة تراجع هذا الدعم، خاصة وأن الدول الأفريقية عانت من الاستعمار وتتفهم جيداُ معنى الوقوع تحت الاحتلال الأجنبي.

ووجه وزير خارجية زامبيا الدعوة لمصر للمشاركة في معرض زامبيا الزراعي الدولي، وأعرب عن تمنياته بنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرين اتفقا على أهمية الإعداد الجيد للجولة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين المقرر عقدها في القاهرة، على أن يتم تحديد تاريخها خلال الأسابيع المقبلة.