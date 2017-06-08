شكرى يبحث مع نظيره الفرنسى مكافحة الإرهاب فى ليبيا

سمر السيدقال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه ناقش مع نظيره الفرنسى جان ايف لودريان اليوم، الوضع فى ليبيا وسبل مكافحة الجماعات الارهابي، مؤكدا أن فرنسا تتطلع للتنسيق الوثيق فى باقى القضايا كسوريا واليمن للتوصل لحلول سلمية للصراعات كوسيلة لاستقرار المنطقة وتنميتها والحفاظ على وحدة أراضيها. وأضاف

سمر السيد

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه ناقش مع نظيره الفرنسى جان ايف لودريان اليوم، الوضع فى ليبيا وسبل مكافحة الجماعات الارهابي، مؤكدا أن فرنسا تتطلع للتنسيق الوثيق فى باقى القضايا كسوريا واليمن للتوصل لحلول سلمية للصراعات كوسيلة لاستقرار المنطقة وتنميتها والحفاظ على وحدة أراضيها.

وأضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة الخارجية صباح اليوم، أن باريس دعمت القاهرة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا، وثمن الاستثمارات الفرنسية بمصر التى تؤكد مدى المساندة الإيجابية.

وقال إن لودريان أعرب عن رغبة بلاده لتعزيز جهود دعمها لمصر وثمن العلاقة التاريخية بين البلدين التى كان لها الكثير من العوائد، مؤكدا أن فترة الرئيس إيمانول ماكرون ستكون مليئة بالزخم.

ورحب شكرى بنظيره الفرنسى فى اول زيارة له للقاهرة بعد تولى منصبه، مشيرا الى انه كان محظوظا بلقاء له فى وقت سابق خلال توليه منصب وزير الدفاع وعلى هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى باريس للقاء نظيره الفرنسى فرانسوا هولاند.

وأضاف أن الوزير الفرنسى يتسم بالخبرة وتم عقد جلسة مباحثات منفردة معه حول العلاقات الثنائبة والارتقاء بها سياسيا وثقافيا واقتصادياً، ورحب بدعوة لودريان له لزيارة باريس، مؤكداً أنها ستكون فى انسب فرصة لمناقشة المشكلات المشتركة، لافتا الى انه تم تناول المشكلات بمصارحة وهى سمة بين البلدين.