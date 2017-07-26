شكرى يبحث رفع الحظر عن الصادرات المصرية للسودان

أحمد اللاهونى



كشف سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة، أن وزير الخارجية، سامح شكرى، سيبحث خلال زيارته المقررة للسودان نهاية الشهر الحالى، سبل تعزيز العلاقات، ورفع الحظر عن الصارات المصرية للخرطوم.



وأعلن عبدالمحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة، فى تصريحات سابقة، أن السفارة تستعد حالياً لزيارة وزير الخارجية سامح شكرى للخرطوم نهاية الشهر الحالى، لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، كما سينعقد اجتماع لجنة المنافذ الشتركة منتصف أغسطس المقبل.



وتولت إحدى الجهات السيادية ملف المفاوضات مع السودان، لحل أزمة حظر الصادرات المصرية، وذلك بعد تعثر المباحثات التى أجرتها وزارة التجارة والصناعة، مع الجهات السودانية المعنية بهذا الشأن.



ووافق رئيس الوزراء السودانى، بكرى حسن صالح فى وقت سابق، على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.



وتوترت العلاقات السياسية بين مصر والسودان بشكل كبير، مؤخراً، واتهم الرئيس عمر البشير القاهرة، بتزويد معارضيه فى إقليم دارفور بالسلاح.