شكرى: وقعنا تيران وصنافير بعد 11 اجتماعا مع السعودية

ياسمين فواز طرح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب التصويت علي وقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، وذلك بعد مشادات عنيفة شهدها اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أثناء مناقشة الاتفاقية، بعد اعتراض نواب تك



ياسمين فواز



طرح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب التصويت علي وقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، وذلك بعد مشادات عنيفة شهدها اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أثناء مناقشة الاتفاقية، بعد اعتراض نواب تكتل 25/30 علي مناقشتها بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، مما دفع الدكتور علي عبد العال لإخراج الإعلاميين.

ووافق أغلب أعضاء اللجنة التشريعية علي الاستمرار في مناقشة الاتفاقية، وسط اعتراضات أعضاء التكتل، ومطالبة النائبين مصطفي بكرى ومرتضي منصور أعضاء اللجنة بالسماح بعودة الإعلاميين مرة أخرى لتغطية الاجتماع.

من جانبه، قال عمر مروان، وزير الشئون النيابية، إن الحكومة أحالت الاتفاقية إلي المجلس استنادا للمادة 151 من الدستور، كما استعرض سامح شكرى وزير الخارجية مضمون الاتفاقية، قائلا إنه قد تم التوقيع عليها بعد 11 اجتماعا مشتركا مع الجانب السعودي، استنادا إلي القرار 27 الذي أصدره الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، مشيرا إلى خطاب عصمت عبدالمجيد الذي أقر فيه بسعودية تيران وصنافير.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتي يترأسها الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، قد شهدت خلافات عنيفة أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، بين النواب المؤيدين والمعارضين لعرض الاتفاقية علي البرلمان بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

ورغم محاولات المستشار بهاء أبو شقة وعبد العال لاحتواء الأزمة، لكن حالة الهرج والمرج ما تزال مستمرة حتي هذه اللحظة.

وأكد النائب ضياء الدين داوود عضو تكتل ٢٥/٣٠ أن إحالة الاتفاقية إلي البرلمان ومناقشتها مخالفة للدستور، مشددا على أن حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية يجعلها كأنها معدومة.

فيما تمسك النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة، بمناقشة الاتفاقية، مؤكدا أنه حق أصيل للمجلس وفقا لنص المادة ١٥١ من الدستور.