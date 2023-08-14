شكاوي تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد والمستندات المطلوبة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2023، وهي الأسر والأطفال والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب حيث جاء الاستعلام عن شكاوي تكافل وكرامة من أكثر الموضوعات بحثاً علي جوجل، من قبل أصحاب معاش تكافل وكرامة.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن استعلام شكاوي تكافل وكرامة.



شكاوي تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام

يمكن لأصحاب معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن الشكاوى من خلال اتباع الخطوات كما يلي:

تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg .

-إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.

-إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش. الضغط على تسجيل شكوى.

مستحقو معاش تكافل وكرامة 2023



قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد مجموعة من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 2023، وهي:

• الأسر.

• الأطفال.

• المرأة.

• ذوي الإعاقة.

• المسنين.

• الشباب.



الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2023



حددت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات تقديم معاش تكافل وكرامة وهي، التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن ونوالإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.