شكاوي النواب يخاطب محافظ الجيزة بمواجهة انتشار السيارات غير المرخصة في حدائق الأهرام 

وجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، خطابا للواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن انتشار سيارات الـ”فان” والموتوسكيلات غير المرخصة بمنطقة حدائق الأهرام والتي حلت محل التوك توك.



وأشار النائب في الخطاب الذي سلمه لمحافظ الجيزة، إلى أنه بعد النجاح في مواجهة التوك توك ومنع دخوله حدائق الأهرام ، انتشرت سيارات الـ”فان”، إلا أن الإشكالية تتمثل في وجود عدد كبير منها غير مرخصة، فضلا عن أن البعض يستغل غياب الرقابة في المغالاة بتعريفة الركوب.

وحذر هشام حسين، من أن عدم وضع ضوابط محددة لوجود هذه السيارات سيعمل على تحول المنطقة إلى عشوائية كما كانت من قبل وقت وجود التوك توك.



واستنكر النائب، تجاهل الأمن المتواجد على بوابات حدائق الأهرام هذه الإشكالية والسماح للمخالفين بالتواجد أمام البوابات، وهو الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة.

وطالب عضو مجلس النوب، محافظة الجيزة بضرورة التدخل العاجل لمواجهة هذه الفوضى، لاسيما وأن أهالي حدائق الأهرام استبشروا خيرا بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخر لحل الإشكاليات القائمة بالمنطق