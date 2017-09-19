شكاوى من صغر لوزة القطن وضعف النمو الخضري بالغربية

الصاوي أحمدتلقّت النقابة العامة الفلاحين مجموعة من الشكاوى من الفلاحي ومزارعي القطن في محافظة الغربية بعد أيام قليلة من بدء جمع المحصول.وتتمثل الشكاوى الواردة للنقابة فى صغر حجم اللوزة وعدم اكتمال نضجها.وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ"المال"، أن مزارعي القطن بمحافظة الغرب

الصاوي أحمد

تلقّت النقابة العامة الفلاحين مجموعة من الشكاوى من الفلاحي ومزارعي القطن في محافظة الغربية بعد أيام قليلة من بدء جمع المحصول.





وتتمثل الشكاوى الواردة للنقابة فى صغر حجم اللوزة وعدم اكتمال نضجها.

وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ”المال”، أن مزارعي القطن بمحافظة الغربية اشتكوا من صغر حجم لوزة القطن وعدم اكتمال النمو الخضري للشجرة رغم توفير مستلزمات الإنتاج باهظة الثمن طوال فترة الإنبات الطويلة.

وطالب أبو صدام وزارة الزراعة بالتوجه لمزارعي القطن بالغربية؛ للوقوف على أسباب ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي لضعف إنتاجية الفدان، مما يؤثر سلبًا على الحالة الاقتصادية للمزارعين.

وأوضح أن الأسعار الحالية متدنية، والفلاح لا يتحمل ضربة أخرى في محصول مهم مثل القطن.

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة بلغت مساحة القطن الموسم الحالي 220 ألف فدان بمتوسط إنتاج 7 قناطير للفدان.