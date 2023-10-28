شكاوى من زيادة مدة تخفيف الأحمال لساعتين.. مصادر تؤكد تراجع الاستهلاك 15%

اشكتى عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي، فيما يعرف بنظام تخفيف الأحمال على المشتركين من قبل وزارة الكهرباء والطاقة.

وأكد عدد كبير من المواطنين أن تخفيف الأحمال عليهم ارتفع من ساعة ليصل إلى ساعتين في اليوم الواحد، رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير مؤخراً، وتراجع جزء من المواطنين عن تشغيل التكييفات التى كانت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.

في السياق ذاته، كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن هناك انخفاضًا يصل لنحو 5500 ميجاوات في الاستهلاك مقارنة بالنصف الأول من شهر أغسطس الماضي، والذي يعد ذروة الاستهلاك في السنة.

وأضاف المصدر لـ”المال” أن هناك انخفاضًا في الاستهلاك بما يعادل 15%، وأن الأحمال حاليا تتراوح ما بين 30.5 إلى 31 ألف ميجاوات، وهو ما يظهر أن الأحمال إلى حد ما مازالت مرتفعة رغم قرب انتهاء شهر أكتوبر.