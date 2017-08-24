شكاوى من تأخر تسليمات شيفروليه الدبابة

أحمد شوقيتقدم عدد من العملاء بشكاوى من تأخر شركة المنصور للسيارات، وكيل شيفروليه، عن تسليم شيفروليه الدبابة في المواعيد المقررة من قبل المعارض وقت الحجز.وأوضح أحد العملاء في تعليق له على الصفحة الرسمية لشيفروليه مصر، أنه قام بحجز شيفروليه الدبابة منذ 20 يومًا، ولم يتسلمها حتى الآن. وقال



أحمد شوقي

تقدم عدد من العملاء بشكاوى من تأخر شركة المنصور للسيارات، وكيل شيفروليه، عن تسليم شيفروليه الدبابة في المواعيد المقررة من قبل المعارض وقت الحجز.

وأوضح أحد العملاء في تعليق له على الصفحة الرسمية لشيفروليه مصر، أنه قام بحجز شيفروليه الدبابة منذ 20 يومًا، ولم يتسلمها حتى الآن.

وقال عميل آخر، إنه قام بحجز النسخة المكيفة من شيفروليه الدبابة منذ أكثر من شهر ونصف، ولم يتم التسليم حتى الآن، رغم تحديد 4 مواعيد متتالية من جانب الشركة، مضيفا أنه تمت زيادة السعر أكثر من مرة خلال هذه الفترة.

وأوضح مصدر بشركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه، أن السبب وراء تأخر التسليمات هو نقص المعروض مقارنة بمستوى الطلب؛ ومن ثم فإنه يجري تسليم الدفعات التي يتم توريدها من مصنع جنرال موتورز مباشرة عقب وصولها إلى المعارض، ويتم تأجيل جانب من طلبات الشراء لحين وصول دفعات جديدة.

وأضاف أنه يجري الاتفاق على توقيتات التسليم مع مسئولي المعارض بشكل مباشر، ولم ينف المصدر القيام بزيادة الأسعار رغم الحجز المسبق، مضيفا أن هذا الأمر يتم التوافق عليه بشكل كامل بين المعرض والعميل.

وفي وقت سابق، تقدم عدد من عملاء سوق السيارات بشكاوى ضد بعض الوكلاء بسبب زيادة الأسعار عن المستويات المتفق عليها وقت الحجز؛ وبررت الشركات هذا الأمر بارتفاع تكاليف الاستيراد سواء للسيارات الكاملة أو مكونات الإنتاج لشركات التجميع.

وبشأن الفئات المتوفرة من شيفروليه الدبابة، قال المصدر إنها تتوفر في السوق بـ3 فئات: الأولى بسعر 230.2 ألف جنيه، والثانية بسعر 230.7 ألف جنيه، والدبابة الكاملة بسعر 250.7 ألف جنيه.

وأشار إلى توفر 4 فئات من الجامبو: الأولى حمولة 2.5 طن بسعر 284.9 ألف جنيه، والثانية حمولة 4 أطنان بسعر 325.8 ألف جنيه، والثالثة مكيفة حمولة 4.5 طن 358.1 ألف جنيه، والرابعة حمولة 5 أطنان بسعر 365.1 ألف جنيه.