شكاوى من ارتفاع سعر تقنين أراضي واضعي اليد بالمحافظات

الصاوي أحمداشتكي عدد من قيادات الفلاحين والمزراعين من ارتفاع سعر تقنين أراضي وضع اليد الجارية حاليا في جميع المحافظات قبل أنتهاء المهلة الممدودة إلى 14 يونيو المقبل. وكان إبراهيم رجب بركة، مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة بالوادي الجديد، أعلن أن وزارة الزراعة وافقت على تخفيض قيمة سعر الأر

الصاوي أحمد

اشتكي عدد من قيادات الفلاحين والمزراعين من ارتفاع سعر تقنين أراضي وضع اليد الجارية حاليا في جميع المحافظات قبل أنتهاء المهلة الممدودة إلى 14 يونيو المقبل.

وكان إبراهيم رجب بركة، مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة بالوادي الجديد، أعلن أن وزارة الزراعة وافقت على تخفيض قيمة سعر الأراضي المقنن وضعها حديثا بنطاق المحافظة، بنسبة 25 % عن القيمة التي حددتها لجنة تثمين الأراضي بوزارة الزراعة خلال جولتها لتقنين أراضى وضع اليد، والتي أقرت سعر الفدان حسب كل منطقة ويبدأ من 17 ألف جنيه كحد أدنى وحتي 32 ألف جنيه كحد أقصى.



وأضاف أن “المحافظة” بصدد إستلام قرار تخفيض سعر الأرض من وزارة الزراعة لإعلانه خلال اليومين المقبلين، على المواطنين الذين تقدموا لتقنين وضعهم خلال الفترة الماضية، حيث إن لجنة من وزارة الزراعة زارت المحافظة فى مارس الماضي،وذلك بهدف تثمين أراضي الدولة وتقنين حالات وضع اليد بكافة القرى والمدن، وقدرت سعر الفدان الواحد من 17 ألف جنيه وحتى 32 ألفا، الأمر الذي رفضه المزارعون.

** ارتفاع في الأسعار وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن المزراعين رفضوا هذة الأسعار ، بالنسبة للطبيعة الصحراوية للمناطق التي تم فيها الأستصلاح، والتكاليف المرتفعة لاستصلاح الأرضي وحفر الآبار وتوصيل الكهرباء.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن المزراعين رفضوا هذة الأسعار ، بالنسبة للطبيعة الصحراوية للمناطق التي تم فيها الأستصلاح، والتكاليف المرتفعة لاستصلاح الأرضي وحفر الآبار وتوصيل الكهرباء.



وأضاف “نقيب الفلاحين ” أن جميع الاسعار بكل المحافظات مرتفعه جدا في ظل ظروف صعبه لكل الفلاحين الذين استصلحوا هذه الاراضي بعدما كانت صحراء قاحله وحولوها إلي مزراع خضراء بالجهود الذاتيه الي ارض صالحه للزراعه .

وأوضح “عبد الرحمن ” أن لجان “الوزاره” تحدد الأسعار علي طبيعة الأرض بعد الاستصلاح ولكن يجب تسعير الأرض علي اعتبار ما كان قبل الاستصلاح .

وأشار الحاج حسين الا أن الغلو في تحديد الاسعار يجعل المزارعين يعزفون عن التقنين مطالبا الحكومه بدعم الجادين في استصلاح الاراضي بدل تطفيشهم.

** مناشدة



و ناشدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية اليوم واضعى اليد،الالتزام بالموعد النهائى لتلقى طلبات التقنين قبل انتهاء المدة، محذرة من عدم التقدم لتوفيق الأوضاع.

كانت لجنة استراد أراضى الدولة، أكدت أن 14 يونيو المقبل الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التى ستمارس دورها فور إنتهاء المهلة المحددة.

** غياب المعايير



ومن جانبه أكد النوبي أبو اللوز امين صندوق نقابة الفلاحين الزراعيين، أن عملية تسعير هذه الاراضي لا تخضع لمعايير عادله حيث أن المساحات غرب المنيا علي سبيل المثال لم تضع في الاعتبار مكان الارض من ناحية بعدها عن الطريق الرئيسي أو قربها.

وأوضح “أبو اللوز ” أن عملية التسعير لم تضع في الاعتبار طريقة ري هذه الاراضي من آبار جوفية أو ري من النيل وماذا دفع المزراعين من أموال حتى يستصلحوا هذه الأراضي

وأشار إلى أن معظم هولاء اشتروا الأرض من واضعي اليد أرضا قاحلة وقاموا بإعدادها للزراعة ببيع ما يملكون وقدموا طلبات عديدة لتقنينها دون جدوي.

وقال إن المسؤولين لا يهتمون لجدية هولاء المزارعين ومدي جهدهم في هذه الاراضي وأن كل من قام باستصلاح أراضي وزراعتها يجب تكريمه وتدعيمه لا تعذيبه أو سلب الأرض منه أو تعجيزه.

** الماضي الغائب



و أكد محمد العقاري نقيب الفلاحين الزراعيين إلي عدم نسيان الماضي حيث كانت الحكومات السابقة تطلب من الفلاح زراعة الارض قبل طلب التقنين وأنه لا يجب معاملتهم كمتعدين علي أراضي الدولة أو مستثمرين جاءوا ليصقعوا الارض ويجنوا منها الملايين.



وأوضح أنه لولا هذه الجهود التي قام بها الفلاحين منذ عقود في الاستصلاح والزراعة لكان تشرد الآف الشباب من المزارعين الذين يعملون بهذه المساحات بعد رجوعهم من العراق وليبيا وسوريا حيث كانوا يعملون

وقال “يجب أن يراعي المكان الجغرافي لهذه الأراضي فأهل الصعيد أقل دخلا أهالي الوجه البحري”.



