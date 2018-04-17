شكاوى تدفع شركة كوبر لاستدعاء 57 إطارًا للموتوسيكلات

أحمد شوقيأجبرت شكاوى العملاء شركة كوبر للإطارات والمطاط على تنفيذ استدعاء لإطارات الموتوسيكلات في مصر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك؛ بغرض معالجة العيوب التي كانت وراء هذه الشكاوى.وأوضحت مصادر مطلعة على هذا الملف أن الاستدعاء المرتقب تنفيذه يخص 57 إطارًا من نوعية Avon Vipe

أحمد شوقي

أجبرت شكاوى العملاء شركة كوبر للإطارات والمطاط على تنفيذ استدعاء لإطارات الموتوسيكلات في مصر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك؛ بغرض معالجة العيوب التي كانت وراء هذه الشكاوى.

وأوضحت مصادر مطلعة على هذا الملف أن الاستدعاء المرتقب تنفيذه يخص 57 إطارًا من نوعية Avon Viper Strike؛ والمستخدمة ببعض طرازات الموتوسيكلات .

وأضافت أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية تلقي شكاوى من العملاء بشان عدم رضائهم عن أداء هذه الإطاراءات أثناء القيادة فضلًا عن انتفاخ بعض أجزاء هذه الإطارات.

وأوضحت أن الشركة اقتربت من إنهاء عملية الاستدعاء بما تتضمنه من عمليات الفحص والاستبدال عند الضرورة؛ حيث أسهمت محدودية الوحدات المشمولة ضمن هذا الاستدعاء في سرعة إنجازه.

ولفت إلى أن أعمال الفحص والصيانة والاستبدال تتم بشكل مجاني كامل دون تحميل العملاء أية اعباء؛ مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يتتبع كافة الإعلانات التي تصدر عن الشركات العالمية الخاصة بالاستدعاءات؛ ومن ثم يقوم بمراسلة الوكلاء المحليين لهذه الشركات للاستفسار منهم حول شمولية السوق المحلية بحملة الاستعاء من عدمه.

وأضاف أن الوكيل ملزم خلال فترة زمنية معينة بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بهذه الحملات وفي حالة التخلف يتعرض للمساءلة القانونية.

وتعد شركة كوبر للإطارات والمطاط شركة أمريكية مقرها في فيندلاي في ولاية أوهايو. تأسست الشركة سنة 1926 في الولايات المتحدة، وتعتبر تاسع مصنّع عالمي. وقد اشتهرت العلامة التجارية للإطارات كوبر Cooper في أوروبا بمجموعة إطاراتها للسيارت ذات الدفع الرباعي وغيرها من المركبات.