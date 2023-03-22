شكاوى العملاء ضد القطاع المصرفي بالصين تتجاوز 69 ألف خلال الربع الأخير

بلغ عدد شكاوى العملاء التي تلقتها لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية وفروعها المحلية 69555 شكوى في الربع الرابع من عام 2022، بحسب وكالة شينخوا.

وقالت اللجنة، إن عدد الشكاوى المتعلقة بخدمة بطاقات الائتمان بلغ 29981 شكوى خلال هذه الفترة، بما يمثل 43.1 % من الإجمالي، بينما بلغ عدد الشكاوى المسجلة المتعلقة بأعمال القروض الشخصية 28545 شكوى.

وفي الربع الرابع من عام 2022، تلقت اللجنة وفروعها المحلية 22189 شكوى للعملاء ضد شركات التأمين الصينية، بينما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بشركات التأمين على الحياة 14500 شكوى.

وتعهدت اللجنة بمعالجة هذه الشكاوى بشكل أفضل وتقديم خدمات محسنة من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للعملاء.