شقق الإسكان 2023.. كراسة الشروط وموعد فتح باب التقديم

تقترب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من طرح كراسة شروط شقق الإسكان 2023 في جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد بمحافظات الجمهورية لتسهيل التعامل مع المواطنين وسداد مقدمات الحجز للمشروعات السكنية المطروحة التي تنفذها الوزارة بالعديد من المحافظات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تفاصيل شقق الإسكان 2023 وكراسة الشروط وموعد فتح باب التقديم.

شقق الإسكان 2023.. فئة محدودي الدخل

يتساءل المواطنون عن كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023 والتي ستطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال الربع الأخير من 2023 والذي يستهدف فئة محدودي الدخل من كافة محافظات الجمهورية.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023 وموعد فتح باب التقديم



تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2023 في كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد بكافة محافظات الجمهورية لتسهيل التعامل مع المواطنين وسداد مقدمات الحجز لكافة المشروعات السكنية المطروحة في المشروعات التي تنفذها الوزارة بالعديد من المحافظات.

أسعار ومواصفات الوحدات المطروحة في المشروعات الجديدة

تحدد كراسات الشروط مواصفات الوحدة السكنية المطروحة في المشروعات الجديدة وأسعارها ومساحاتها وأماكن طرح الوحدات في كافة محافظات الجمهورية والشروط التي يجب توافرها في المتقدم بطلب تخصيص وحدات سكنية في المشروعات الجديدة المنتشرة في كافة المحافظات للفئات متوسطة ومحدودة الدخل والتي تستهدفهم الدولة في مشروعاتها السكنية.



موعد فتح باب التقديم في شقق الإسكان 2023

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ستفتح باب التقديم في الإعلان الـ18 للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لفئات محدودة الدخل وذلك خلال الربع الخير من العام الحالى أو الأيام الأولى في العام المقبل 2024 ويمكن التقديم فيها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق التمويل العقاري من هنا.

ويتم تحميل كافة الأوراق اللازمة للتقديم من خلال الموقع الإلكتروني والذي تتلخص فيما يلي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للحصول على وحدة سكنية.

صورة من قسيمة الزواج إن وجدت.

صورة من شهادات ميلاد الأطفال إن وجدت.

صورة من إيصال المرافق للعقار القاطن فيه المتقدم حاليًا.

نسخة من إقرار الدخل للمواطنين.

