شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. موعد فتح باب الحجز وكيفية التقديم على الوحدات

يحرص آلاف من المواطنين على معرفة موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 عبر جوجل، حيث كشفت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق بمصر والمجتمعات العمرانية الجديدة عن موعد فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2023 للأشخاص متوسط الدخل، منوها إلى أنها سوف تكون بأسعار تصل إلى مبلغ 360 ألف جنيه وبتيسيرات بالسداد، وتكون بمقدم سيصل إلى 22 ألف جنيه.

وتستعرض بوابة المال نيوز خلال السطور التالية موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحجز، وكيفية التقديم على الشقق..

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أكدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن ميعاد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023، سوف يكون في نهاية العام الجاري لعام 2023.

وأعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري، أنه سوف يتم خلال الفترة المقبلة طرح إعلان تكميلي وتكون بشروط جديدة للعملاء ممن هم في خارج الأولوية بالمشروعات وتكون (تسليم خلال 18 شهرًا) سيتضمن عددًا إضافيًا من كافة الوحدات السكنية التي سوف يتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من جميع المواطنين الراغبين بالاستفادة من فرصة الحصول على جميع الوحدات السكنية المقدمة من ضمن المبادرة الرئاسية وهي سكن لكل المصريين.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023



أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون عمر الشخص المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

ألا يزيد دخل الشخص الأعزب عن 6 آلاف جنيه في الشهر.

ألا يزيد دخل الأشخاص المتزوجين عن 8 آلاف جنيه في الشهر.

ألا يكون للشخص المتقدم استفادة سابقة من شقق الإسكان الاجتماعي.

أن يكون الشخص التقديم بمحافظة محل الإقامة أو محل العمل.



كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023



سهل صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري طريقة تقديم الطلب لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق من (هنا).

إنشاء حساب جديد على الموقع.

تسجيل البيانات الشخصية وكتابة المؤهلات والدخل.

تحميل المستندات المطلوبة، وهي: (صورة من بطاقة الرقم القومي)، (صورة من شهادة ميلاد الأبناء)، (صورة من قسيمة الزواج)، (صورة من إيصال مرافق حديث)، (صورة من إقرار الدخل).

سداد مبلغ مقدم جدية الحجز، والذي سيبلغ حوالي 15 ألف جنيه للوحدات السكنية وتكون بمساحة 75 مترًا، و22 ألف جنيه لكافة الوحدات السكنية بمساحة 90 مترًا.

وبعد سداد مقدم جدية الحجز، سيتم تحديد ميعاد لتسليم المستندات الأصلية للمتقدمين.



رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 والرصد الميداني

تصدر رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرسمي، قائمة بحث الكثير من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، بالتزامن مع اقتراب الانتهاء من دفع الأقساط ربع السنوية، وبدء مرحلة الاستعلام الميدانية وتخصيص الوحدات ضمن مبادرة شقق لكل المصريين.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

ونستعرض لكم في هذا التقرير رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 وخطوات معرفة موقف حجز الوحدات، عبر السطور التالية:

تسجيل الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرسمي من هنا.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم لحجز الوحدة السكنية المكون من 14 رقم الخاص بالمتقدم.

تسجيل البيانات كافة المتعلقة بالتسجيل من قبل صاحب الطلب المتقدم لحجز الوحدة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن الوحدات السكنية الإعلان 14.

النقر على نتائج الفرز والتظلمات عن شقق الإسكان الاجتماعي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14

وكان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد حددت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 على النحو التالي:-

سعر الوحدة مساحة 75 مترًا تصل لـ 244 ألف جنيه قابل للزيادة

سعر الوحدة مساحة 90 مترًا تصل إلى 310 ألف جنيه.

ويتم سداد 12 قسط ربع سنوي، بداية من أبريل 2021 وحتى يناير 2024، وتبلغ قيمة القسط الربع سنوي بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا، و 2600 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع.

موعد الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان أن مرحلة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي تبدأ بعد الانتهاء من سداد القسط الثاني عشر، حيث تبدأ الاستعلام الميداني والتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة يتم تحويل الملف المتقدم إلى جهات التمويل، وبعد الموافقة على التمويل يتم استلام الشقة وتكون هذه الإجراءات في مدة أقصاها 3 أشهر