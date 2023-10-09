شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. أسعار وحدات الإعلان 18 وشروط الحجز

وفرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أرقام الخط الساخن لتسهيل الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي، بعدما حصلت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان رقم 18، من المواضيع التي تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وموعد الطرح وأسعار وحدات الإعلان 18 وشروط الحجز.

شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. أسعار الشقق

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح ما بين 245.000 و360.000 جنيه، ويتم طرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري على أقساط في ضوء الشروط التي حددتها وزارة الإسكان.

شروط الحصول على شقق الإسكان 2023

وضعت وزارة الإسكان شروطًا لا بد من توافرها فمن يتقدم للحصول على شقة الإسكان الإجتماعى وهي كالتالي:

ضرورة أن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية.

يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 لـ50 عامًا.

قيمة الدخل الشهري للمتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ18، لا تتجاوز 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

يراعى المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ18 عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

أن يقوم المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ18 بسداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

ضرورة امتلاك دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي ترغب في التقديم لها، أو أن تكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية للمتقدم أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعى 2023

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، في بيان نشر فى وقت سابق على الموقع الإلكتروني له، أن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة بالإعلان رقم 18 لمحدودي الدخل يكون في الربع الأخير من 2023، أو في بداية العام الجديد، ومن المقرر أن يتضمن الطرح مساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترًا.

طرق الاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي

أتاحت وزارة الإسكان للمواطنين عدة طرق عديدة للاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، منها الاستعلام بالرقم القومي من خلال أرقام الخط الساخن 5777.

ووفرت الوزارة أرقام الخط الساخن لتسهيل الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي من خلال الاتصال برقم 5777 أو 118 أو أي تليفون محمول، أو من خلال رقم 090071117 للخط الأرضي، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساء، ما عدا يومي الجمعة والسبت على إنها إجازات.