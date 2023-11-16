شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16.. طرق الاستعلام عن نتيجة التقديم

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن نتيجة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16 عن طريق إرسال رسالة نصية بها الرقم القومي للمتقدم في شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي على رقم 1124.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال هذا التقرير عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16 وطرق الاستعلام عن نتيجة التقديم.

الإعلان رقم 16.. طرق الاستعلام عن نتيجة التقديم في الإسكان الاجتماعي

يتصدر البحث عن شقق الإسكان الاجتماعي والاستعلام عن نتيجة التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر محرك البحث جوجل في الأيام القليلة الماضية مع اقتراب صدور النتيجة.

وانتهى الراغبون في حجز شقق الإسكان من التقديم في الإعلان الـ16 المقدم من وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري للمواطنين من محدودي الدخل في الربع الأخير من عام 2022، وكان الإقبال على الحجز مكثفًا، لاسيما أن الحجز كان مدعومًا من البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الإسكان، بهدف منح الشباب وحدات بتمويل ميسر على عدد سنوات طويل.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ16



وخلال الساعات الأخيرة، كثف المتقدمون البحث عن طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، ومن خلالها يمكن معرفة هل تم قبولهم في الإعلان أم لا.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ16

وأشارت وزارة الإسكان الاجتماعي إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن للمتقدم الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لمعرفة نتيجة التقديم في الإعلان 16 سواء إلكترونيًا أو عبر خدمة الرسائل أو المكالمات الهاتفية،وقيما يلي خطوات الاستعلام عن شقق الإعلان 16.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان رقم 16

تسجيل الدخول في الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.

اختيار خانة مشروعات الإسكان من القائمة الرئيسية.

إدخال رقم المشروع الذي قدّم فيه المستعلم للحصول على وحدة سكنية به.

إدخال بعض البيانات شخصية للمتقدم بشكل تفصيلي وتتضمن «الاسم رباعي، والرقم القومي، والوظيفة، ومحل الإقامة».

الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

تظهر حالة الطلب إما بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب حال الرفض.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الهاتف

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أنه يمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى الإعلان 16 من خلال عدة أرقام ساخنة للرد على المتقدمي إذا تعذر عليهم الاستعلام الإلكتروني وهي:

الاتصل على 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

الاتصال برقم 090071117 من أي خط أرضي.

كما أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن النتيجة عن طريق إرسال رسالة نصية بها الرقم القومي للمتقدم في عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي على رقم 1124 وتبلغ التكلفة 3 جنيهات.