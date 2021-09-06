«شقة 6» يثير حالة جدل حول شخصيات العمل في الحلقات الأولى

حققت الحلقات الأولى لمسلسل شقة 6 نسبة مشاهدة جيدة وذلك بعرضه على منصة شاهد الرقمية ، وتبانيت ردود الأفعال للمشاهدين على هذه الحلقات وأحداثها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وخلق العمل حالة جدل كبيرة بينهم حول شخصيات المسلسل.

حيث تقوم ببطولة المسلسل الفنانة روبي ويشاركها هاني عادل وإخراج شيرين عادل وقامت بالإشراف على كتابة السيناريو والقصة الناقدة دعاء حلمي ، والعمل ينتمي لدراما الرعب والإثارة التي لم تقدم منذ فترة طويلة للجمهور.

ماجدة موريس : لا أفضل مسلسلات الرعب ونحتاج لموضوعات اجتماعية

وعلقت الناقدة ماجدة موريس فقالت إنها لا تفضل مسلسلات الرعب والإثارة بأي حال من الأحوال ، حيث إن هناك موضوعات أخرى يمكن تقديمها في الدراما المصرية حتى لو كانت معروضة على منصات رقمية.

وليس ضروريا أن يتم تقديم دراما الرعب للجمهور لمجرد طرح موضوع مختلف أو جديد ، فهي ليست الدراما التي تستهوي فئة كبيرة من المشاهدين في مصر حقيقة.

ولفتت موريس إلى أن روبي فنانة جيدة وموهوبة وكذلك هاني عادل ، لكن للأسف الموضوعات الدرامية التي نحتاج لمناقشتها يجب أن تكون في قالب اجتماعي مثلما شاهدنا في مسلسل ليه لا الجزء الثاني الفترة الماضية والذي قدمته.

محمد سليمان عبد الملك : لا يمكن تحسس بوصلة الجمهور ونسعى لتقديم موضوعات جديدة

وقال المؤلف محمد سليمان عبد الملك، إن مسلسل شقة 6 من الأعمال الدرامية التي ستكون مميزة وتحظى بإقبال المشاهدين على المنصات الرقمية.

ونوه بأن الدراما يجب أن يكون فيها تنوع في التيمة المقدمة للجمهور ، بين الأكشن والكوميدي والتراجيدي والرعب ، لافتا إلى أنه لا يمكن تحسس بوصلة ماذا يريد المشاهد أبدا عن كتابة أي عمل درامي.

وأكد عبد الملك أنه لو كان الأمر بهذه السهولة ، كان كل المؤلفين قدموا ما يريده المشاهدون حتى يضمنوا نجاح مسلسلاتهم ، مشيرا إلى أننا كمؤلفين أو مبدعين نبحث دائما عن تقديم موضوعات مختلفة وجديدة وفيها قضايا مهمة في العمل الدرامي الذي نقدمه للناس.