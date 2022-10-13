شقة سمير صبري تتصدر مواقع التواصل عقب أنباء طرحها بسعر خيالي

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا خاصة منسوبة لشقة الفنان الراحل سمير صبري بإحدى الجروبات الخاصة بالعقارات بمبلغ تصل قيمته لـ3 ملايين و500 ألف جنيه .

ونفت ليلى أنسي، ابنة خالة الفنان الراحل ، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن عرض الشقة للبيع بأحد عقارات المهندسين، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة.

وأوضحت في تصريحات إعلامية : “أننا لا نفكر في بيع أي ممتلكات خاصة به، لاسيما وأن شقة المهندسين ، مسجلة باسمها هى وشقيقتها، وأكدت “مش بنفكر نبيع أي حاجة خالص “.

ونقلت قناة العربية عن محمد التركي، مخرج برنامج الراحل سمير صبري وصديقه المقرب، قوله أن الصور المنشورة تعود بالفعل لشقة الفنان غير أنه لا علم له بتاتاً بما يتم تداوله حول بيعها.

يذكر أن سمير صبري ولد في مدينة الإسكندرية عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج. هو ممثل ومطرب ومذيع.

قدم برنامج “ما يطلبه المستمعون” باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها “هذا المساء” و”كان زمان” و”النادي الدولي”.

أما في السينما فقد قدم كثيراً من الأفلام، منها “جحيم تحت الماء”، “الجلسة سرية” و”علاقات مشبوهة”. كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية. آخر أعماله السينمائية كانت فيلم “طلعت حرب 2” من إخراج مجدي أحمد علي.

بينما قدم مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية، منها “ملكة في المنفى”، “حضرة المتهم أبي”، “نظرية الجوافة”.

رحل سمير صبري في 20 مايو الماضي عن عمر ناهز 85 عاماً، وحرص عدد كبير من الفنانين ونجوم المجتمع على المشاركة في عزائه.