شقاوة قديمة تعيد حاتم فهمي للجمهور (فيديو)

عاد المطرب حاتم فهمي للظهور بعد غياب عن الجمهور بطرحه أغنية جديدة اليوم ” شقاوة قديمة ” عبر منصة يوتيوب ، وتعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد والملحن كريم محسن والموزع الموسيقي هاني يعقوب .

الأغنية تتميز بطابع المقسوم الشرقي المناسب لمود موسم الصيف مع الجمهور ، وتأتي هذه الأغنية لحاتم فهمي ضمن أغنيات ألبومه الغنائي القادم الذي يقوم بتحضيره حاليا للجمهور .

كما قام بعمل جلسة تصوير جديدة من أجل أغنيته الجديدة ” شقاوة قديمة ” وتميزت ملابسه فيها باطلالة كاجوال .

يذكر أيضا أن حاتم فهمي قدم منذ فترة أغنية بعنوان” تفوت سنين ” من ألبومه الجديد الذي يقوم بتسجيل اغنياته في احدى الاستوديوهات بمنطقة الهرم منذ فترة طويلة ، ولاقت مشاهدة جيدة ، ويتعاون في أغنيات الألبوم الجديد مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم ربيع السيوفي وعمر الشربيني وغيرهم .