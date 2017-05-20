ثقافة وفنون

شقاوة رجالة وSmokin’ Aces على خريطة أفلام اليوم

إيمان حشيشتنشر "المال" خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الأحد 21 مايو 2017 سيما شقاوة رجالة 2:30ص
1:50 ص, الأحد, 21 مايو 17 1:50 ص, الأحد, 21 مايو 17

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إيمان حشيش

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية  فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الأحد 21 مايو 2017

سيما

شقاوة رجالة

2:30ص

حبيبي مجنون جداً

5:00ص

مدافن مفروشة للإيجار

7:30ص

شقاوة رجالة

10:00ص

العيال هربت

12:30ص

مين يقدر علي عزيزة

3:00م

الأستاذ يعرف أكثر

6:00م

عريس من جهة أمنية

9:00م

همسات الليل

11:30م

أوربت سينما 1

خلي بالك من جيرانك

3:00ص

كتيبة الاعدام

5:00ص

ممنوع في ليلة الدخلة

7:00ص

دانتيلا

9:00ص

المهم الحب

11:00ص

بستان الدم

1:00م

البركان

3:00م

الثمن

5:00م

طأطأ وريكا وكاظم بيه

7:00م

علاقات خاصة

9:00م

زي النهاردة

11:00م

أوربت سينما 2

اسم الفيلم

توقيت العرض

سمارة

2:00ص

عاشور قلب الاسد

4:00ص

الماضي المجهول

6:00ص

غصن الزيتون

8:00ص

عشاق الليل

10:00ص

ادهم الشرقاوي

12:00م

عاشقة نفسها

2:00م

الغضب

4:00م

إسماعيل يس للبيع !

6:00م

خلود

8:00م

حب إلى الأبد

10:00م

OSN  ياهلا سينما

السفاح

2:00ص

القط

4:00ص

خارج عن القانون

6:00ص

عنتر وبيسة

8:00ص

يوم مالوش لازمة

10:00ص

كنغر حبنا

12:00ص

بنات العم

2:00م

المصلحة

4:00م

كلمني شكرا

6:00م

قدرات غير عادية

8:00م

بالالوان الطبيعية

10:00م

ART أفلام 2

الشرس

2:00ص

عاشقة نفسها

5:15ص

بعت حياتي

7:30ص

المتمرد

9:00ص

لوكاندة المفاجآت

10:30ص

وضاع حبى هناك

12:15ص

اللقاء الثاني

2:30م

رغبة وحقد وانتقام

5:00م

جنون الحب

6:30م

ليه يا دنيا

9:00م

اهل الهوي

11:30م

ART  سينما

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

12:00ص

مطب صناعي

2:00ص

مطب صناعي

10:00ص

ماجد

12:00ص

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

2:00م

مطب صناعي

4:00م

ماجد

6:00م

رمضان مبروك أبو العلمين حمودة

8:00م

مطب صناعي

10:00م

MBC2

MBC Action

MBC MAX

Appaloosa

12:30ص

Collateral Damage

2:30ص

21

4:30ص

The Pirates! Band of Misfit

6:30ص

The Man in the Iron Mask

8:00 ص

Antz

10:00ص

Fools Rush In

11:30ص

Something New

1:30م

A Little Bit of Heaven

3:00 م

Larry Crowne

8:00م

We’re the Millers

9:00 م

Smokin’ Aces

10:45م

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