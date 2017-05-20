شقاوة رجالة وSmokin’ Aces على خريطة أفلام اليوم

تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الأحد 21 مايو 2017 سيما 2:30ص 5:00ص 7:30ص شقاوة رجالة 10:00ص العيال هربت 12:30ص مين يقدر علي عزيزة 3:00م 6:00م 9:00م همسات الليل 11:30م أوربت سينما 1 3:00ص كتيبة الاعدام 5:00ص ممنوع في ليلة الدخلة 7:00ص 9:00ص المهم الحب 11:00ص بستان الدم 1:00م 3:00م الثمن 5:00م 7:00م علاقات خاصة 9:00م زي النهاردة 11:00م أوربت سينما 2 اسم الفيلم توقيت العرض 2:00ص عاشور قلب الاسد 4:00ص الماضي المجهول 6:00ص غصن الزيتون 8:00ص عشاق الليل 10:00ص ادهم الشرقاوي 12:00م 2:00م 4:00م 6:00م 8:00م 10:00م OSN ياهلا سينما 2:00ص القط 4:00ص خارج عن القانون 6:00ص عنتر وبيسة 8:00ص يوم مالوش لازمة 10:00ص كنغر حبنا 12:00ص بنات العم 2:00م المصلحة 4:00م كلمني شكرا 6:00م قدرات غير عادية 8:00م بالالوان الطبيعية 10:00م ART أفلام 2 الشرس 2:00ص عاشقة نفسها 5:15ص بعت حياتي 7:30ص 9:00ص 10:30ص 12:15ص 2:30م 5:00م 6:30م 9:00م اهل الهوي 11:30م ART سينما 12:00ص مطب صناعي 2:00ص مطب صناعي 10:00ص ماجد 12:00ص 2:00م مطب صناعي 4:00م ماجد 6:00م 8:00م مطب صناعي 10:00م MBC2 3 :30ص 05:30 م 7:00ص 9:00ص 11:00ص 01:30 م 3:00م 7:00م 8:30م 10:00م 12:00ص MBC Action 4:00ص 7:30م 11:30م MBC MAX 12:30ص Collateral Damage 2:30ص 4:30ص 6:30ص 8:00 ص 10:00ص 11:30ص 1:30م 3:00 م 8:00م 9:00 م 10:45م
إيمان حشيش
تنشر “المال” خريطة الأفلام السينمائية لأهم قنوات الأفلام العربية والأجنبية فى مصر بمواعيد عرضها، وإليكم مواعيد عرض الأفلام لليوم الأحد 21 مايو 2017
سيما
2:30ص
5:00ص
7:30ص
شقاوة رجالة
10:00ص
العيال هربت
12:30ص
مين يقدر علي عزيزة
3:00م
6:00م
9:00م
همسات الليل
11:30م
أوربت سينما 1
3:00ص
كتيبة الاعدام
5:00ص
ممنوع في ليلة الدخلة
7:00ص
9:00ص
المهم الحب
11:00ص
بستان الدم
1:00م
3:00م
الثمن
5:00م
7:00م
علاقات خاصة
9:00م
زي النهاردة
11:00م
أوربت سينما 2
اسم الفيلم
توقيت العرض
2:00ص
عاشور قلب الاسد
4:00ص
الماضي المجهول
6:00ص
غصن الزيتون
8:00ص
عشاق الليل
10:00ص
ادهم الشرقاوي
12:00م
2:00م
4:00م
6:00م
8:00م
10:00م
OSN ياهلا سينما
2:00ص
القط
4:00ص
خارج عن القانون
6:00ص
عنتر وبيسة
8:00ص
يوم مالوش لازمة
10:00ص
كنغر حبنا
12:00ص
بنات العم
2:00م
المصلحة
4:00م
كلمني شكرا
6:00م
قدرات غير عادية
8:00م
بالالوان الطبيعية
10:00م
ART أفلام 2
الشرس
2:00ص
عاشقة نفسها
5:15ص
بعت حياتي
7:30ص
9:00ص
10:30ص
12:15ص
2:30م
5:00م
6:30م
9:00م
اهل الهوي
11:30م
ART سينما
12:00ص
مطب صناعي
2:00ص
مطب صناعي
10:00ص
ماجد
12:00ص
2:00م
مطب صناعي
4:00م
ماجد
6:00م
8:00م
مطب صناعي
10:00م
MBC2
3 :30ص
05:30 م
7:00ص
9:00ص
11:00ص
01:30 م
3:00م
7:00م
8:30م
10:00م
12:00ص
MBC Action
4:00ص
7:30م
11:30م
MBC MAX
12:30ص
Collateral Damage
2:30ص
4:30ص
6:30ص
8:00 ص
10:00ص
11:30ص
1:30م
3:00 م
8:00م
9:00 م
10:45م