شفيق يعلن نهائيا عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

حسين رجب أعلن الفريق أحمد شفيق، مساء يوم الأحد، قراره النهائي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وقال شفيق في بيان عبر صفحته الرسمية فيسبوك مساء اليوم "كنت قد قررت لدى عودتى إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودى بدولة الإمارات العربية الم

حسين رجب

أعلن الفريق أحمد شفيق، مساء يوم الأحد، قراره النهائي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة







وقال شفيق في بيان عبر صفحته الرسمية فيسبوك مساء اليوم “كنت قد قررت لدى عودتى إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابى لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما ابعدنى عن المتابعة الدقيقة لما يجرى على أرض وطننا من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التى أوجدتها أعمال العنف والإرهاب”.

وأضاف: “وبالمتابعة للواقع، فقد رأيت أننى لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة”.

وتابع “قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا الله عز وجل أن يكلل مجهود الدولة فى استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية”.

وكان الفريق أحمد شفيق المرشح في انتخابات الرئاسة أعلن من دبي الشهر الماضي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية

وعقب عودته لمصر، أعلن في برنامج تلفزيوني مراجعته لقرار الترشح في ضوء ما يراه في مصر.

وغدا تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدول الانتخابات الرئاسية.

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفه من الترشح بعد.

وكان المحامي البارز خالد علي أعلن مؤخرا اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية





