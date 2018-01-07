شفيق: لم أتعرض لضغوط وعدم ترشحي لمصلحة الوطن

أحمد صبرى قال الفريق، أحمد شفيق إن تراجعه عن قرار الترشح للانتخابات الرئاسية، جاء لاعتقاده أنه لايمكن ان يكون الأمثل لهذا المنصب، مؤكدا أن تراجعه ليس هروبا من المسؤلية ولكن ترجيح لمصالح الوطن. وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج…

أحمد صبرى

قال الفريق، أحمد شفيق إن تراجعه عن قرار الترشح للانتخابات الرئاسية، جاء لاعتقاده أنه لايمكن ان يكون الأمثل لهذا المنصب، مؤكدا أن تراجعه ليس هروبا من المسؤلية ولكن ترجيح لمصالح الوطن.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم : “لم أتعرض لضغوط لإبعادى عن الترشح، وشخصيتى لاتقبل مثل هذه الأمور”.

وأكد أنه لابد من المرونة فى العملية السياسية حيث أن تقييم الأوضاع من الداخل تختلف عن الخارج، مضيفا أنه لابد من الموازنة قبل الإقدام على الترشح.

وكان شفيق أعلن مؤخرا اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية من دبي، وعندما عاد لمصر قال إنه سيعيد النظر في قرار ترشحه.