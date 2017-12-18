شفيق: أسعى لاستقرار الأوضاع مع الأطراف المعنية

قال رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، مساء يوم الاثنين، "أود أوضح للجميع أنني أسعي بكل جدية إلي دعم وإستقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية". وفي بيان، أضاف شفيق الذي أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة: "أشعر بالإرتياح الكامل لصدق النوايا والمساعي التي لمستها خلال الفترة الم

قال رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، مساء يوم الاثنين، “أود أوضح للجميع أنني أسعي بكل جدية إلي دعم وإستقرار الأوضاع في مصر مع كل الأطراف المعنية”.





وفي بيان، أضاف شفيق الذي أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة: “أشعر بالإرتياح الكامل لصدق النوايا والمساعي التي لمستها خلال الفترة الماضية منذ عودتي لأرض الوطن”.





واستطرد “أراعي في ذلك لجهود الدولة وقواتها المسلحة والأمنية في مواجهة الإرهاب الذي يتربص بالوطن ، وهو ما يتطلب وحدة الصف في مواجهتة بكل عزم فضلاً عن سلامة الجبهة الداخلية وصمودها تجاه المخاطر”





وتابع “لسوف تؤتي هذه المساعي المحمودة ثمارها الطيبة قريباً خلال الفترة المقبلة إن شاء الله”.

