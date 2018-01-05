شفط مياه الأمطار من الطريق الصحراوي غرب الإسكندرية

مها يونس استمر رفع حالة الاستعداد القصوي بجميع أجهزة محافظة الإسكندرية التنفيذية لمواجهة أي تجمعات للأمطار الغزيرة بالشوارع والتعامل مع النوة الحالية، بناء على تعليمات محمد سلطان، محافظ الإسكندرية. وقامت الأجهزة المعنية بحي العامرية أول، فى حضور اللواء أحمد بسيوني رئيس الحي، ميدانيًّا منذ ا

مها يونس





استمر رفع حالة الاستعداد القصوي بجميع أجهزة محافظة الإسكندرية التنفيذية لمواجهة أي تجمعات للأمطار الغزيرة بالشوارع والتعامل مع النوة الحالية، بناء على تعليمات محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.

وقامت الأجهزة المعنية بحي العامرية أول، فى حضور اللواء أحمد بسيوني رئيس الحي، ميدانيًّا منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، بأعمال شفط مياه الأمطار من الطريق الصحراوي والثروة السمكية وعبد القادر والكيلو 23 صحراوي وشارع البردويل وشارع الشرقاوي وشارع أسماء وعزبة العراوة ومربع الورش وتفرعاتها.

كما تم تسليك المطابق وشنايش المطر بالشوارع المختلفة بنطاق الحي التي حدث بها “سدد” خلال سقوط الأمطار، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.