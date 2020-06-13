شفاء نائب محافظ الإسكندرية من «كورونا»

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن شفاء أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تحول نتائج التحاليل الخاصة به من إيجابى إلى سلبى. والعودة إلي ممارسة عمله بدءا من غدا صباحا.

وكشفت نتيجة تحاليل مسحات المخالطين للحالة الإيجابية الأولى بمحافظة الإسكندرية والخاصة باللواء محمد سحلول مستشار محافظ الإسكندرية ورئيس وحدة التدخل السريع، والذي يتلقى العلاج حتى الآن، عن إصابة كل من أحمد جمال الدين نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش مستشار المحافظ، بفيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ الإسكندرية محمد الشريف أكد أنه في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان المحافظة، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل لفيروس كورونا الخاص باللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، ومن ثم المخالطين له.

ونوهت محافظة الإسكندرية خلال بياناً أصدرته مؤخراً ، بأنه تم حصر كافة المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم في هذا الشأن، لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المنقضي.