الإسكندرية

شفاء نائب محافظ الإسكندرية من «كورونا»

وعودته إلي عمله بدءا من غد
مها يونس 1:44 ص, الأحد, 14 يونيو 20 1:44 ص, الأحد, 14 يونيو 20

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أعلنت محافظة الإسكندرية، عن شفاء أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تحول نتائج التحاليل الخاصة به من إيجابى إلى سلبى. والعودة إلي ممارسة عمله بدءا من غدا صباحا.

وكشفت نتيجة تحاليل مسحات المخالطين للحالة الإيجابية الأولى بمحافظة الإسكندرية والخاصة باللواء محمد سحلول مستشار محافظ الإسكندرية ورئيس وحدة التدخل السريع، والذي يتلقى العلاج حتى الآن، عن إصابة كل من أحمد جمال الدين نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش مستشار المحافظ، بفيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ الإسكندرية محمد الشريف أكد أنه في إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان المحافظة، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل لفيروس كورونا الخاص باللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، ومن ثم المخالطين له.

ونوهت محافظة الإسكندرية خلال بياناً أصدرته مؤخراً ، بأنه تم حصر كافة المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم في هذا الشأن، لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المنقضي.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

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