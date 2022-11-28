«شفاء» لخدمات الرعاية الصحية أونلاين تعقد شراكة مع MoEngage لزيادة التفاعل مع العملاء

أعلنت منصة شفاء لخدمات الرعاية الصحية والصيدلانية أونلاين عن شراكتها مع MoEngage لمشاركة العملاء حسب نتائج التحليلات، وذلك لزيادة التفاعل وتحسين مقاييس الاحتفاظ بالعملاء.

ويوفر تطبيق شفاء للعملاء طلب الدواء والحصول عليه من أقرب صيدلية موجودة وفقًا للموقع الذي يُحدده نظام الـGPS. ولتعزيز التفاعل، تعمل العلامة التجارية باستمرار على القيام بأنشطة تسويقية مختلفة، انطلاقًا من التسويق العضوي وصولًا إلى التسويق بالمحتوى.

صرح مدير التسويق الإلكتروني في “شفاء” أحمد إسماعيل قائلًا: “لقد قمنا بمختلف الأنشطة لنشر الوعي وعندما بدأنا في بناء قاعدة أكبر من العملاء، رغبنا في الاحتفاظ بهم. هنا كانت المرحلة التي ساعدتنا فيها منصة MoEngage، من ضمن مراحل أخرى بارزة”.

تمكنت “شفاء” باستخدام منصة MoEngage، من التواصل مع قاعدة عملائها من خلال قنوات مختلفة للمشاركة والتى توفير تجربة خاصة للعملاء.

وعلاوة على ذلك، تمكنت العلامة التجارية باستخدام MoEngage من تحسين مقاييس الاحتفاظ بالعملاء بنسبة تتراوح بين 40 و50%.

وصرحت سويتا دوسيجا، مدير قسم نجاح العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا في MoEngage: “تُعدّ منصة شفاء المنصة الرائدة في المنطقة في مجال تمكين الصيدليات بنظام الـGPS، والتى تتيح توصيل طلبات الدواء الطارئة في غضون ساعة. ونحن مُتحمسون لدعم أهدافهم النبيلة والتي تركز على المريض وعلى توفير تجربة خاصة لكل عميل من خلال منصتنا التي تعتمد على نتائج التحليلات”.

تنضم “شفاء” إلى القائمة الكبيرة التي تضم ما يزيد عن 1200 شركة عالمية في 35 دولة، مثل مجموعة أزاديا (Azadea)، وبنك دبي التجاري،

ومجموعة لاندمارك (Landmark Group) ومجموعة أبايريل (Apparel) وشركة إيرتل (Airtel)، وشركة أولا (Ola)، وشركة أويو (OYO)، وبنك المشرق،

وغيرها الكثير ممن يتثقون في شركة MoEngage في تحقيق تجربة مستمرة عبر أجهزة ونقاط اتصال متنوعة.