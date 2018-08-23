شغلني تنفذ أكشاكا إلكترونية لخدمات التوظيف أونلاين

محمود جمال:يستهدف موقع "شغلنى دوت كوم" لخدمات التوظيف أونلاين تركيب 50 كشكا إلكترونيا داخل الوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الجتماعى فى القاهرة قبل نهاية العام الحالى.وقال عمر خليفة، مؤسس ورئيس الموقع، إن "شغلنى" بدأت فعليا فى تنفيذ 10 أكشاك كمرحلة أولى داخل العاصمة، وتتيح للمستخدمين ال

محمود جمال:

يستهدف موقع “شغلنى دوت كوم” لخدمات التوظيف أونلاين تركيب 50 كشكا إلكترونيا داخل الوحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الجتماعى فى القاهرة قبل نهاية العام الحالى.

وقال عمر خليفة، مؤسس ورئيس الموقع، إن “شغلنى” بدأت فعليا فى تنفيذ 10 أكشاك كمرحلة أولى داخل العاصمة، وتتيح للمستخدمين الذين لا يمتلكون أجهزة هواتف ذكية والباحثين عن وظائف القدرة على تسجيل بياناتهم الشخصية أونلاين عبر الموقع فى غضون دقيقة واحدة.

وأوضح خليفة لـ”المال” أن هذه التجربة هى الأولى من نوعها بالسوق المصرية، لافتا إلى أن تلك الأكشاك مزودة بشاشات تعمل بخاصية اللمس على غرار الموجودة فى المطارات الأوروبية.

وكشف عن توقيع برتوكول تعاون مع وزارة التضامن وشركة فيكتورى لينك العاملة فى مجال الحلول الرقمية لمدة عامين تهدف من خلالها للإعلان عن الوظائف المتاحة ضمن برنامج “فرصة” التابع للوزارة عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة “sms” عبر المحمول.

وأضاف أنه تم إرسال مليون رسالة خلال العام الماضى ونسعى لزيادتها إلى 5 ملايين قبل أواخر 2018، مبينا أن برنامج “فرصة” يستهدف تأهيل وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل.

ولفت إلى أن “شغلنى” يخطط للتوسع بقوة فى السوق الهندية بداية العام المقبل من خلال تنظيم حملات إعلانية أونلاين مكثفة هناك.

وقدر عدد مستخدمى الموقع فى مصر بنحو 100 ألف مستخدم، و10 آلاف شركة تعمل بمختلف القطاعات الاقتصادية، ونسعى للوصول إلى 300 ألف مستخدم.

يذكر أن “شغلنى” منصة إلكترونية؛ تمثل حلقة وصل بين راغبى العمل من أصحاب المؤهلات العليا، والمتوسطة، والحرفيين والفنيين، والشركات فى وظائف مختلفة، منها مندوبى مبيعات، وكاشير، بدأ عمله فى سبتمبر 2015.

ويتيح الموقع للباحث عن العمل إنشاء حساب يسجل فيه جميع بياناته الشخصية، والوظيفة التى يبحث عنها، إلى جانب الراتب الذى يسعى للحصول عليه، وتقوم الشركات بإنشاء حسابات، وتتصفح الحسابات الشخصية للمتقدمين، وتراسل من تجد فيه احتياجاتها ، علما بأن %90 من المسجلين فى الموقع من المصريين، مقابل %10 من بلدان عربية أخرى، كالسعودية، والأردن، ولبنان.

