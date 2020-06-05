«شغلني» تنظم أول ملتقى للتوظيف أونلاين محليًا 21 يونيو

عقد المقابلات الشخصية مع راغبي العمل يوميًا من المنزل

يعتزم موقع شغلني لخدمات التوظيف عبر الإنترنت تنظيم أول ملتقى أونلاين خلال الفترة من الأحد 21 يونيو إلى الخميس 25 من الشهر ذاته.

قال عمر خليفة مؤسس الموقع إنه سيتم عقد المقابلات الشخصية مع راغبي العمل من المنزل يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا.

وأوضح أن الفكرة جاءت تماشيًا مع الظروف الحالية، ومع انتشار وباء كورونا وتأثيره على سوق العمل العالمية والمحلية وخسارة آلاف العمال والموظفين لأعمالهم .

وأكد أن شغلني تستهدف ربط راغبي العمل والشركات بطرق مبتكرة وذكية حتى في أصعب الأوقات، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الكيانات المشاركة، والوظائف المتاحة، وكيفية التقديم خلال أيام.

يشار إلي أن شغلني أجرت خلال ابريل الماضي استطلاعًا للرأي عبر موقعها الإلكتروني على أكثر من 500 موظف يعملون فى شركات من قطاعات اقتصادية مختلفة لمعرفة آليات تعامل الشركات مع فيروس كورونا المستجد.

وشارك فى الاستبيان 86% من موظفي القطاع الخاص مقابل 14% من القطاع الحكومي.

وأكد 28% من المشاركين أن شركاتهم قررت منح إجازة للعاملين بدون مرتب، مقابل 26% طالبت بالاستمرار فى الذهاب لمكان العمل مع الالتزام بالتدابير الوقائية، و19% قام بتطبيق مبدأ المناوبة بين الموظفين.

بينما قال 39% إنهم حصلوا على رواتبهم كاملة رغم الأزمة، مقابل 29% أكدوا حصولهم على إجازة بدون مرتب و14% أكدوا حصولهم على نصف رواتبهم فقط.