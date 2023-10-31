«شعيب» يشارك بجلسة مجلس جامعة مطروح التاسعة والستين اليوم

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في جلسة مجلس جامعة مطروح التاسعة والستين اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح وحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة وعمداء كليات الجامعة

كما تناولت الجلسة اهمية ودور جامعة مطروح بالتعاون مع جهود أجهزة المحافظة التنفيذية في خدمة وتنمية المجتمع المحلى ، ومنها العمل على الدفع بمزيد من القوافل البيطرية بالتعاون بين كلية الطب البيطري ومديري الطب البيطري بالمحافظة ،كذلك جهود جامعة مطروح في دعم الحركة السياحية بالمحافظة مع اعداد المزيد من الدراسات ودورات تدريب وتأهيل الطلاب بكلية السياحة بعدد من فنادق المحافظة واكتساب مزيد من الخبرات ومتابعة تفعيل توصيات المؤتمرات السياحية

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى جهود كليات الجامعة في تفعيل عدد من الدراسات والابحاث التى اهتمت بخدمة المجتمع المحلى ومنها الخاصة بالحفاظ على ثروة اغنام البرقي التى تتميز بها مطروح ،وكذلك دراسة خاصة بالأنيميا المنجلية ،ومقاومة الآفات بأشجار النخيل والزيتون وغيرها.

على جانب آخر ، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح دور مصر الإقليمى والدولى وتأييد قرارات القيادة السياسية المصرية تجاه الحفاظ على الأمن القومى المصرى ومساندة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في أرضه مع جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة و إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة .