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شعيب يتابع بدء الاستلام لمشروع إنشاء عدد من الطرق التنموية شرق مطروح

بعدد 31 طريقًا بطول 82 كم، في إطار توفير المزيد من الخدمات والبنية التحتية والتيسير على المواطنين بمطروح
معتز محمود 3:36 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 3:36 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

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تابع خالد شعيب، محافظ مطروح، بدء أعمال الاستلام لمشروع إنشاء عدد من الطرق التنموية شرق مطروح، بعدد 31 طريقًا بطول 82 كم، في إطار توفير المزيد من الخدمات والبنية التحتية والتيسير على المواطنين بمطروح.

وأكد آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى على الانتهاء من إنشاء 31 طريقا، بمجموع أطوال 82 كم، وبتكلفة استثمارية 84 مليون جنيه، منها 4 طرق بمدينة العلمين بطول 4.14 كم بتكلفة 4 ملايين جنيه، و12 طريقًا بمدينة الضبعة، بطول 27.16 كم بتكلفة 30 مليون جنيه، و18 طريقًا بمدينة مرسى مطروح بطول 52.17 كم، وبتكلفة 48 مليون جنيه، لربط أكثر من 50 تجمعًا بدويًا بالطرق الرئيسية بشرق مطروح، تحت إشراف نخبة من المهندسين المختصين بالجهاز.

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كما تابع محافظ مطروح قبل أيام استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع بمدينة الضبعة، مع الارتقاء بالخدمات والشكل الحضاري للمدينة، وجار وضع طبقة الأساس لشارع المعهد الأزهرى بطول كيلو ونصف وبعرض 12 م، كما تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس بشارع المطار وجار تركيب البلدورة بطول 3 كم وعرض 15م.

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بقلم معتز محمود

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