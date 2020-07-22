الإسكندرية

شعيب يتابع الجهود الأمنية فى محافظة مطروح

كما تمكنت ادارة مرور مطروح عن طريق الاكمنه المعدة علي الطريق الدولى الساحلي والاكمنه المتحركة داخل المدن من ضبط 2496 مخالفه مروريه متنوعه منها 30 محضرسير أثناء فترة الحظر من الثانية عشر ليلا حتى الرابعة صباحا ، و 60 محضر عدم ارتداءكمامات داخل وسائل المواصلات
معتز محمود 2:31 م, الأربعاء, 22 يوليو 20 2:31 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت محافظة مطروح على مدار الأيام الماضية عددا من الجهود الأمنية والحملات ، حيث تمت إزلة التعديات على مخالفات خط مياه الألف على الطريق الدولى الساحلى مطروح الإسكندرية .

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهود الأمنية خلال الفترة من 13إلى 19 يوليو الجارى بالتعاون المستمر مع مديرية أمن مطروح لتحقيق الأمن فى الشارع المطروحى ولشعور المواطن بما يبذل من جهود أمنية فى كافة القطاعات مع تذليل العقبات من أجل تطبيق القانون ، وفرض السيطرة الأمنية بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع اى تجاوزات .


ونظمت مديرية أمن مطروح عددا من الحملات الأمنية لتحقيق السيطرة الأمنية لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط بالشارع فى محافظة مطروح أسفرت عن ضبط 97 قضية تموينية ماببن غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد.

تحرير 157 محضر إشغال طريق

كما حرر قسم مرافق مطروح 157 محضر إشغال طريق وبائعين متجولين ، بالإضافة إلى تحرير 15 قضية متنوعة منها تشغيل مقهي بدون ترخيص وعدم الإخطار عن نزلاء بشقق مفروشة وعدم وجود شهادات صحية وقضايا مزاولة مهنة مدير بدون ترخيص
كما تمكنت إدارة مرور مطروح عن طريق الأكمنة المعدة علي الطريق الدولى الساحلي والأكمنة المتحركة داخل المدن من ضبط 2496 مخالفة مرورية متنوعة منها 30 محضرسير أثناء فترة الحظر من الثانية عشر ليلا حتى الرابعة صباحا ، و 60 محضرا لعدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

محافظ مطروح : تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على أراض زراعية بمساحة 3087 فدانا

معتز محمود 2:47 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

محافظ مطروح يستعرض مع شباب مدينة برانى خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالى

معتز محمود 12:27 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير مستشفى براني المركزي

معتز محمود 6:16 م, الأثنين, 20 يوليو 20

جولة ميدانية لمحافظ مطروح بمدينة براني لتفقد مشروعات خدمية

معتز محمود 5:58 م, الأثنين, 20 يوليو 20

محافظ مطروح يبحث مع مسئولي جاسكو مد خط غاز طبيعي «العامرية – العلمين الجديدة»

معتز محمود 4:04 م, الأحد, 19 يوليو 20

محافظ مطروح يعاين قطعة الأرض المقترح تخصيصها لإنشاء فرع جامعة الأزهر

معتز محمود 6:59 م, الجمعة, 17 يوليو 20