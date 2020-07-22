شعيب يتابع الجهود الأمنية فى محافظة مطروح

كما تمكنت ادارة مرور مطروح عن طريق الاكمنه المعدة علي الطريق الدولى الساحلي والاكمنه المتحركة داخل المدن من ضبط 2496 مخالفه مروريه متنوعه منها 30 محضرسير أثناء فترة الحظر من الثانية عشر ليلا حتى الرابعة صباحا ، و 60 محضر عدم ارتداءكمامات داخل وسائل المواصلات

شهدت محافظة مطروح على مدار الأيام الماضية عددا من الجهود الأمنية والحملات ، حيث تمت إزلة التعديات على مخالفات خط مياه الألف على الطريق الدولى الساحلى مطروح الإسكندرية .



وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهود الأمنية خلال الفترة من 13إلى 19 يوليو الجارى بالتعاون المستمر مع مديرية أمن مطروح لتحقيق الأمن فى الشارع المطروحى ولشعور المواطن بما يبذل من جهود أمنية فى كافة القطاعات مع تذليل العقبات من أجل تطبيق القانون ، وفرض السيطرة الأمنية بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع اى تجاوزات .



ونظمت مديرية أمن مطروح عددا من الحملات الأمنية لتحقيق السيطرة الأمنية لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط بالشارع فى محافظة مطروح أسفرت عن ضبط 97 قضية تموينية ماببن غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد.

تحرير 157 محضر إشغال طريق

كما حرر قسم مرافق مطروح 157 محضر إشغال طريق وبائعين متجولين ، بالإضافة إلى تحرير 15 قضية متنوعة منها تشغيل مقهي بدون ترخيص وعدم الإخطار عن نزلاء بشقق مفروشة وعدم وجود شهادات صحية وقضايا مزاولة مهنة مدير بدون ترخيص

كما تمكنت إدارة مرور مطروح عن طريق الأكمنة المعدة علي الطريق الدولى الساحلي والأكمنة المتحركة داخل المدن من ضبط 2496 مخالفة مرورية متنوعة منها 30 محضرسير أثناء فترة الحظر من الثانية عشر ليلا حتى الرابعة صباحا ، و 60 محضرا لعدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات.

