شعيب ونقيب الفلاحين بمطروح يبحثان جهود تنمية قطاع الزراعة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء، ياسر جمال الدين نقيب الفلاحين بالمحافظة، والدكتور عصام فرحات وأشرف عيد وصلاح أبو شفيلة، أعضاء مجلس النقابة.

أكد محافظ مطروح أهمية ودور النقابة في جهود تنمية قطاع الزراعة باعتباره أهم ركائز التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية الدور والتعاون مع النقابة في مجال تشجيع المزارعين لتوفير المزيد من الإنتاج الزراعي للمحاصيل الأساسية مما يعمل على خفض اسعارها وتلبية احتياجات السوق والمواطنين وبما يحقق العائد الاقتصادي للمزارع ويخلق سوقا متوازنة بعيدا عن احتكار بعض التجار.

وأكد نقيب الفلاحين حرص النقابة وجهودها في التعاون مع مزارعي مطروح وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع المراكز البحثية والإرشادية، ومنها زراعة الزيتون، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع المحافظات المجاورة والبحيرة وكفر الشيخ في العمل على توفير احتياجات السوق من السلع الغذائية الزراعية، وكذلك التواصل الدائم مع مزارعي قرى مدينة الحمام وسيوة.