ثقافة وفنون

شعيب وعلام يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء بمحافظة مطروح

يقع على مساحة 135 م2
معتز محمود 6:35 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 6:35 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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وقع خالد شعيب، محافظ مطروح، وشوقي علام، مفتى الديار المصرية، صباح اليوم الأحد، بديوان عام محافظة مطروح بروتوكول تعاون لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء المصرية بمطروح، بحضور دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، ومحمد القاضى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، وحاتم السبع، السكرتير المساعد، وعلماء دار الإفتاء المصرية، وإبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان ومديرى المديريات والإدارات المعنية بمحافظة مطروح.

رحب محافظ مطروح بفضيلة مفتى الديار المصرية على أرض مطروح، موجها له الشكر لاختيار محافظة مطروح لافتتاح فرع جديد للدار، تأكيداً على استمرار الاهتمام الدائم من القيادة السياسية الرشيدة بمكانة ومستقبل محافظتنا الواعدة مطروح.

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وأوضح المحافظ أن فرع دار الإفتاء الجديد بمطروح يقع على مساحة 135 م2 ومكون من طابقين بتكلفة 2,2 مليون جنيه، ويضم 6 مكاتب لأمناء الفتوى، بجوار مكتبة مصر العامة بمطروح وتنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، تحت إشراف مديرية الإسكان ومن المقرر الانتهاء منه خلال 3 أشهر.

بينما وجه فضيلة مفتى الديار الشكر لمحافظة مطروح على تعاونها ودعمها لإقامة فرع لدار الافتاء، مع ما تحمله محافظة مطروح من مستقبل واعد مع اهتمام القيادة السياسية بتجديد الخطاب الدينى، مشيرا ان دارا لافتاء تقوم بمجموعة من الاجراءات والفعاليات للتواصل مع الشباب من أجل نشر الافكار الصحيحة وتجديد الخطاب الدينى الوسطى المستنير ونبذ أفكار العنف والتطرف عن الدين والحرص على الوصول الى صحيح الدين الى جميع الناس من خلال اكثر من 20 صفحة ومنصة الكترونية لدار الافتاء المصرية باللغات المختلفة.

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وأكد محافظ مطروح أن افتتاح فرع لدار الافتاء المصرية بمطروح هو تأكيد لحاجتنا الى نشر الخطاب الدينى الوسطي ، بين الشباب مع مرجعية دينية تقوم على أساس علمي وفقهي وديني وذلك من خلال مؤسساتنا الدينية المعنية ..وعلى رأسها مؤسسة دار الافتاء المصرية كأهم مؤسساتنا الدينية العريقة.

وطرح الحلول الفقهية والشرعية بكل ما تحمله من تراث دينى وعلمى مستنير تهدف إلى الحفاظ على قوام وكيان المجتمع وتماسكه وترابطه، لا سيما مع انتشار عدد من الوسائل المؤثرة على حركة المجتمع وثقافته ووعيه كوسائل الاتصال الحديثة، والحاجة إلى نبذ كل أشكال العنف أو التعصب الدينى، ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالى مطروح على افتتاح فرع لدار الإفتاء بما يعمل على تيسير الوصول للفتوى الصحيحة مع تخفيف معاناة السفر تيسيرا عليهم .

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بقلم معتز محمود

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