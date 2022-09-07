شعيب : تعيين 120 من شباب مطروح بعدة فنادق وقرى سياحية ومنشآت القطاع الخاص

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بتعيين عدد 120من الشباب (ذكور وأناث) من أبناء محافظة مطروح بعدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص بالمحافظة تعييناً دائماً ومؤقتاً خلال شهري يوليو واغسطس 2022 وذلك من الذين تقدموا عبر مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح.

ويأتى ذلك فى إطار جهود محافظة مطروح لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة.

وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح، أن مكاتب التوظيف بالمديرية نجحت فى تعيين عدد 120 من شباب المحافظة ( ذكور وإناث ) تعيينا فعلياً مثبتاً من خلال شهادات القيد الواردة للمديرية، وذلك خلال شهرى يوليو واغسطس 2022 وذلك بعد المرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الموسمية والمؤقتة خلال الموسم الصيفي بالمحافظة ، أو من العمالة الدائمة بالتعاقد مع منشآت القطاع الخاص ، للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى إيجاد مورد رزق لهم.

ووجه محافظ مطروح ، بتكثيف الجهود لتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب الجاد والراغب فى العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة ضمن خطة الدولة ، وتكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحقيق فرص معيشية أفضل له.