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شعلة أولمبياد الطفل المصري تختار قناة السويس تقديرا لرجالها (صور)

أولمبياد الطفل المصري تهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية
أماني العزازي 12:38 ص, الجمعة, 21 مايو 21 12:38 ص, الجمعة, 21 مايو 21

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اختارت محافظة بورسعيد مبنى هيئة قناة السويس بداية لخط سير وانطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصري تقديرًا لدور رجالها البطولي في إعادة تسيير السفينة البنمية الجانحة وعودة حركة الملاحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، ثم استكملت الشعلة مسارها إلى المشروعات التنموية ببورسعيد، ومشروع تجميل ميدان المنشية، وتطوير حديقة فريال، مرورًا بالمشروعات السياحية وانتهاء بميدان الشهداء.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسختها الثالثة، وذلك بميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة، والتي يشارك بها نحو 1000 لاعب ولاعبة من بورسعيد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

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ونظمت مديرية الشباب والرياضة بقيادة عبد الفتاح حافظ، مدير عام المديرية، حفل إطلاق الشعلة، بمشاركة براعم لعبة الكاراتيه وفرقة طلائع الفنون الشعبية بقيادة الفنان عمرو عجمي التي قدمت عرضًا بعنوان “في حب مصر”.

وأشار المحافظ إلى أن أولمبياد الطفل المصري تهدف إلى التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وكذلك تنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين، فضلًا عن اكتشاف المواهب بين اللاعبين.

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وتعد أولمبياد الطفل المصري محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية في مجموعة من الألعاب الفردية والجماعية، وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من البطولة 11 لعبة، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولي في جميع الألعاب.

احتفال مديرية شباب ورياضة بورسعيد لأولمبياد الطفل
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بقلم أماني العزازي

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