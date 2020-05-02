زلزال شمال مدينة مرسى مطروح لم يسفر عن خسائر

على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت

أكدت الشبكة القومية للزلازل في مصر وقوع زلزال شمال مدينة مرسى مطروح بشمال غرب البلاد، السبت، ولم يسفر عن أي خسائر.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية، على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة مرسى مطروح، على إحدى جزر كريت، داخل البحر المتوسط، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يصلها إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، قال مستخدمون من القاهرة والجيزة إنهم شعروا بالهزة، بينما لم تسجل الشبكة القومية للزلازل أي توابع لها حتى الآن.

يذكر أن أغلب الهزات الأرضية التي تعرضت لها مصر ضعيفة أو متوسطة القوة، لكنها تعرضت لزلزال مدمر قوته 5.8 درجة عام 1992 راح ضحيته نحو 500 شخص.