شعراوي يشدد على ضرورة تخصيص أماكن مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية

فى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين أثناء فترة تداول الأضاحى والتخلص الآمن من مخلفاتها، وجّه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافاظات بضرورة تطبيق الأجهزة التنفيذية فى المحافظات لتعليمات التعامل الآمن مع لحوم الأضاحى ومخلفاتها خلال فترة عيد الأضحى وتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للسادة سكرتيري عموم المحافظات للإشراف على التداول الصحى للحوم الاضاحى ومتابعة أعمال النظافة لمواقع الذبح.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تخصيص أماكن إضافية مناسبة للذبح بجانب المجازر العمومية تتوافر بها الاشتراطات الصحية، وتكون متصلة بشبكات الصرف الصحى، مع إلزام جميع العاملين بمحالّ الجزارة والمواطنين فى الأماكن المصرَّح بها الذبح بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم خلال عمليات الذبح والتخلص من المخلفات بالطرق الصحية الآمنة بيئيًّا.

كما وجّه اللواء شعراوى بضرورة استخدام وسائل نقل تتوافر بها الاشتراطات الصحية لعملية نقل اللحوم إلى المستهلكين والتخلص الآمن من جميع المخلفات فى الأماكن المخصصة لها قبل مرور 24 ساعة على وجودها،

وذلك من خلال قيام الشركات المتعاقد معها على جمع المخلفات أو الجهات التابعة للمحافظة بنطاق الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والقرى بالتخلص الآمن من جميع المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة والدفن الآمن لها، والتنسيق مع المواطنين لمرور السيارات التابعة للمحافظة أو الشركات المتعاقد معها للجمع الفورى لتلك المخلفات.

وأكد اللواء محمود شعراوى ضرورة التنسيق للتداول والتخلص الآمن من الجلود والعظام الناتجة من الأضاحى خلال فترة عيد الأضحى من خلال الشركات المتخصصة فى جمعها أو التعامل معها بشكل صحى وآمن لعدم الإضرار بالبيئة وعدم السماح بوجود روائح كريهة ينتج عنها انتشار الحشرات والبعوض.

وشدد اللواء محمود شعراوى على استمرار المتابعة الميدانية طوالى فترة عيد الأضحى من خلال مسئولى الأحياء والوحدات المحلية لأعمال النظافة العامة بالشوارع، ونقل المخلفات للمدافن الصحية عن طريق تكثيف حملات النظافة العامة،

واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول للحفاظ على صحة المواطنين، والالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالى والحضارى للمحافظات.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بمعاونة الأجهزة المعنية بالحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين، وعدم إلقاء المخلفات وتجنب التعرض للمخالفات،

مؤكدًا أن مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى (صوتك مسموع) تتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد على www.facebook.com/sotakmasmw أو على الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضًا على البريد الإلكترونى [email protected]؛ وذلك للتيسير على المواطنين وحل أى شكوى لهم بسهولة ويسر.