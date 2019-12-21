شعراوي: نحتاج 2 مليار جنيه دعما إضافيا لاستكمال 932 مشروعا من خطة الطرق

عرض وزير التنمية المحلية خلال اللقاء الموقف التنفيذي لخطة تنفيذ الطرق المحلية على مستوى المحافظات

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في اجتماع عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لخطة تنفيذ الطرق المحلية بالمحافظات، مشيرا إلى هناك 923 مشروعأً ضمن الأولوية العاجلة في المحافظات تحتاج إلى تدعيم إضافي بقيمة 2 مليار جنيه في هذا العام لاستكمالها.

الطرق في صدارة مناقشات اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التنمية المحلية

وأشار إلى أن ما يتم تنفيذه العام الحالي 2019/2020 يبلغ 1969 مشروعاً تقريبا بمختلف المحافظات، بحجم أطوال تصل إلى 2158 كم.

وأوضح أن تكلفة تلك المشروعات تقدر بنحو 4.177 مليار جنيه، مشيرا إلى نسبة التنفيذ لأعمال الطرق المدرجة بلغت نحو 40%.

وقال إن هناك 923 مشروعأً تصنف في ضمن الأولوية العاجلة بالمحافظات.

وأضاف أنها تحتاج تدعيما إضافيا 2 مليار جنيه في هذا العام حتى يتم استكمالها.

وقال إن تلك المشروعات بأطوال تصل إلى 2229 كم، بحجم تكلفة 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات الطرق المخطط أن يتم تنفيذها خلال العامين القادمين حتى 2022 تتضمن حوالي 2652 مشروعاً.

وأوضح أن حجم أطوال تلك المشروعات تصل إلى حوالي 6587 كم، بحجم تكلفة سوف يصل إلى 12.662 مليار جنيه تقريبا .

واستعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة.

وأوضح أن المنظومة يتم تنفيذها خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2023.

وقال إنها تتم بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع.

ويصل حجم استثمارات المنظومة إلى 12 مليار جنيه، وفق اللواء شعراوي

وقال إنها تتم وفق ثلاثة برامج تسير جميعا بالتوازي تتضمن تطوير البنية التحتية، وتمويل عقود التشغيل، والدعم المؤسسي والإجتماعي للمنظومة.

وبشأن تطوير البنية التحتية، أوضح اللواء محمود شعراوي أنه يتم العمل على رفع التراكمات من 37 موقعاً، في عدد 7 محافظات، بإجمالي 384.3 ألف طن مخلفات.

وقال الوزير أنه تم الإنتهاء من 15 موقعاً، ويجري الرفع من باقي المواقع، بنسبة حجم تنفيذ 68%.

وأشار إلى أن العام المالي 2018 ـ 2019 شهد رفع 28 مليون طن مخلفات تضم 11.5 مليون طن مخلفات قديمة.

كما ناقش الوزير الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً ضمن مشروع “حياة كريمة” .