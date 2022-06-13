شعراوي : أبعدت المحليات عن الاشتراطات البنائية حتى تقوم الجامعات بدورها

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، إن ملف الاشتراطات البنائية استغرق وقتا طويلا في المناقشات قبل اعتماد تلك الاشتراطات، وشهد مناقشات مع مجلسى النواب والشيوخ، متابعا: “راعينا فى الاشتراطات ملاحظات عديدة، وكنا نجتمع ونجلس مع بعض ونشوف العراقيل ونعدل”.

جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب اللواء خالد السعيد، اليوم الإثنين، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب بشأن اشتراطات البناء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك إجراءات من الحكومة لتسهيل التسجيل في الشهر العقاري، متابعا: “الشهر العقاري موجود فى كل مكان في مصر حتى فى مبادرة حياة كريمة”.

وتابع وزير التنمية المحلية: “الاشتراطات البنائية تشترك فيها الجامعات ومراكز تكنولوجية، وأبعدت المحليات عن الاشتراطات حتى تقوم الجامعات بدورها”.

وقال شعراوى، إن التنمية المحلية مكبلة بمشاكل كبيرة نحاول حلها، ويتم تدريب القيادات والتعيين يكون بناء على اختبارات ومعايير لاختيار القيادات بشكل سليم وفقا لمعايير الكفاءة، كما يتم تدريب وتأهيل الموظفين، لافتا إلى أن هناك مراقبة ومحاسبة لمن يرتكب مخالفة، وأوضح أنه تم إحالة نحو 6400 للنيابة العامة منذ 2018.

واستطرد: “لما فتحنا هذه المنظومة فى 2018 لم يكن هناك بنية تحتية، وكان هناك 52 مليون طن تراكمات قمامة، وهناك جهود كبيرة مبذولة فى تأهيل البنية التحتية وفى منظومة المخلفات”.