شعت: 140 مليون جنيه تكلفة تطوير محطة مترو شبرا

المال -خاصتفقد الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، والمهندس وجدي رضوان معاون وزير النقل للسكة الحديد والمترو، محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة، وذلك للتعرف على أعمال التطوير والتجديد الخاصة بالمحطة والمزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.وذلك برفقة المهندس أحمد حلمي مساعد رئيس الشركة لتشغيل المحطات بالخط

المال -خاص

تفقد الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، والمهندس وجدي رضوان معاون وزير النقل للسكة الحديد والمترو، محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة، وذلك للتعرف على أعمال التطوير والتجديد الخاصة بالمحطة والمزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وذلك برفقة المهندس أحمد حلمي مساعد رئيس الشركة لتشغيل المحطات بالخط الثاني، والمهندس علاء السعيد مساعد رئيس الشركة للمشروعات بشركة المترو، وقام السعيد بشرح الوضع الحالي بالمحطة والوضع بعد التطوير الذي سيتكلف 140 مليون جنيه.

واستعرض السعيد كيفية استغلال المشروع الجديد تجارياً بإضافة مول ومحال تجارية بالمحطة بعد أعمال التطوير.

ومن جانبه قال أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن التطوير عبارة عن إنشاء صالتين لخروج الركاب فقط صالة بالجهة الشمالية وأخرى بالجهة الجنوبية لتخفيف الزحام الشديد بالأرصفة ورفع العبء عن كاهل أهالينا بشبرا الخيمة.

وأشار عبد الهادي إلى أن الصالتين مزودتان بسلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.