شعب تونس يرحب بمنتخب الفراعنة

رحب الشعب التونسي بوصول المنتخب المصري إلى أراضيه للعب أمام المنتخب التونسي على ملعب رادس مساء غد الأحد؛ فمنذ أن وطأت أقدام المنتخب المصري الأراضي التونسية، وقد لاقى استقبالا حافلا من المسئولين التونسيين بداية من مسئولي المطار مرورا بمسئولي اتحاد الكرة وجمعية الأخوة المصرية التونسية نهاية إلى مختلف طوائف الشعب التونسي.

ولم يلحظ المنتخب الوطني أي تعصب أو تشدد من جانب الشعب التونسي لصالح فريقه، بل العكس، فقد تمنى أفراد الشعب كل التوفيق للطرفين بحسب اجتهادات الفريقين في المباراة، كما حظي المنتخب المصري بتعزيزات أمنية مشددة صاحبته من المطار وكذلك على مقر إقامته حاليا بالإضافة إلى مصاحبة تلك التعزيزات الأمنية للمنتخب لإتمام برنامجه اليومي من تدريبات ولقاءات وخلافه، إلى أن يغادر تونس ويصل إلى بلاده بأمان.

ووضح اهتمام الصحف المحلية التونسية بالحديث الخاص عن المباراة بين الفراعنة وأسود إفريقيا على صفحات كل من جرائد: الشروق، والصباح، والمغرب، وكذلك مواقع الأخبار مثل: باب نات، وأرابسك، وآخر خبر، وحقائق، حيث غلبت الموضوعات الرياضية وموعد لقاء تونس ومصر على ملعب رادس في المباراة الودية لحساب الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، على تغطيتها الصحفية.

كما بدأت بعض جمعيات الصداقة المصرية التونسية في تعليق لافتات بالشوارع للترحيب بالمنتخب المصري ورفع الروح المعنوية للفريقين دون انحياز أو تشدد.

وعلى صعيد متصل، رحب مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول بمصر ممثلة في منتخبها الوطني الذي وصل إلى تونس، قائلا: “نحن نعرف قيمة المنتخب المصري، كما نعرف كل كبيرة وصغيرة عن المنتخب المصري وطريقة لعبه مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي أعطى روحا جديدة وجيدة للفريق والتنشيط الهجومي الذي سيرتكز على اللاعبين محمد صلاح ورمضان صبحي في ظل غياب محمود تريزيغيه”، مبينا أن المنتخب التونسي قد أعد العدة اللازمة من أجل هذه المباراة الودية”.

واستقبل سفير مصر بتونس السفير نبيل حبشي – برفقة وفد دبلوماسي – المنتخب المصري، الذي يتكون من: عصام الحضري (وادي دجلة) وأحمد فتحي (الأهلي) وشريف إكرامي (الأهلي) وعبد الله السعيد (الأهلي) وحسام عاشور (الأهلي) وأحمد حجازي (الأهلي) وأحمد الشناوي (الزمالك) وسعد سمير (الأهلي) ورامي ربيعة (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم “كهربا” (الزمالك) وعمرو جمال (الأهلي) وعلي جبر (الزمالك) ومصطفى فتحي (الزمالك) وأحمد الشيخ (مصر المقاصة) وأحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) ومحمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) ومحمد النني (آرسنال الإنجليزي) ومحمد صلاح (روما الإيطالي) وعمر جابر (بازل السويسري) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وعمرو وردة (باوك اليوناني).