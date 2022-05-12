شعبه الاقتصاد الرقمي تثمن توجيهات الرئيس السيسي بشأن العودة لمستندات التحصيل

رحبت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

صرح بذلك كريم غنيم عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

وقال غنيم: إن هذه التوجيهات مهمة للغاية للحفاظ على استقرار السوق خاصة إن مستلزمات الإنتاج تمثل أهمية خاصة لتشغيل المصانع في المرحلة القادمة، وهو ما ينعكس على توافر السلع بالسوق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

واقترح رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا حصر المنتجات تامة الصنع التي ليس لها بديل محلي أو التي لم تصنع محليا وتطبيق توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام عليها وهذا سيكون من شأنه ضمان الحفاظ على استقرار السوق وتلبية كافة احتياجات المستهلكين سواء في الأيام العادية أو أثناء المواسم.