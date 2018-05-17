شعبة مواد البناء: 50 جنيهًا تراجعًا في طن الأسمنت

محمود زكيقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك تراجعًا في أسعار طن الأسمنت، بقيمة تصل إلى 50 جنيهًا.وأضاف الزيني، في تصريحاته لـ"المال"، أن سعر الطن تسليم أرض المصنع للشركات تراوح بين 820 إلى 840 جنيهًا في حين يبلغ السعر للمستهلك بين 850 إلى 880 جنيهًا كأقصى س

محمود زكي

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك تراجعًا في أسعار طن الأسمنت، بقيمة تصل إلى 50 جنيهًا.

وأضاف الزيني، في تصريحاته لـ”المال”، أن سعر الطن تسليم أرض المصنع للشركات تراوح بين 820 إلى 840 جنيهًا في حين يبلغ السعر للمستهلك بين 850 إلى 880 جنيهًا كأقصى سعر.

وأوضح رئيس الشعبة أن التراجع يأتي بعد زيادة كبيرة في الأسعار من جانب الشركات المصنعة للأسمنت، وذلك خلال الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ثابتًا في الأسعار.

وأكد أن هناك حالة من انخفاض الطلب على مواد البناء بشكل عام خلال الشهر الحالي، وسط توقعات بعودتها بعد الشهر الكريم.