«شعبة مواد البناء»: 100جنيه انخفاض في الأسمنت وطن الحديد يتراجع 1000 جنيه



تخفض شركات مواد البناء أسعار الحديد والاسمنت اعتبارا من غد الإثنين.

وانخفضت أسعار الأسمنت 100 جنيه للطن، ليصل سعر الطن 1050 جنيه الأسمنت الخرسانة المسلحة المستخدم في البناء، و850 جنيها أسمنت التشطيبات.



وكشف الزيني، أن سعر الأسمنت للمستهلك يتراوح بين 1150 الى 1200 جنيه للطن للاسمنت المستخدم في البناء، أما اسمنت التشطيبات فيصل اقصي سعر للمستهلك ل 1000 جنيه للطن.



وتابع الزيني، أن أبرز الشركات التي خفضت سعر بيعها هي شركة العريش للأسمنت، مرجعا التخفيض لتنشيط حركة البيع في السوق المحلي.

كما أعلنت شركة حديد عز خفض اسعارها1000 جنيه اعتبارا من غدا الإثنين لتصل الي18.17 الف جنيه للطن مقابل 19.170الف جنيه للطن، كما خفضت شركات اسمنت سعر بيعها100 جنيه لتسجل 1050 جنيه مقابل 950 جنيه سابقا، بحسب أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء.



وكشف الزيني، لـ” المال”، عن أن شركة حديد عز أعلنت خفض سعر بيع 1000 جنيه، ليسجل سعره سجل 18 ألف و170 جنيه للطن اعتبارا من تعاملات اليوم الاثنين.



وكان رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، قد رجح تراجع أسعار الحديد محليا الأيام المقبلة، علي خلفية تراجع أسعار الخام والبليت عالميا.

