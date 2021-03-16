شعبة مواد البناء في مطروح: لم نبدأ الحجوزات للوحدات المصيفية وهناك مخاوف من تأثر الموسم

لفت إلى أنه عادة يتم الحجز من شهر ديسمبر أويناير

قال ربيع محمد يونس، أمين صندوق الغرفة التجارية بمطروح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة، إنه لم تبدأ الحجوزات للوحدات المصيفية وهناك مخاوف من تأثر الموسم بسبب فيروس كورونا.

وأكد أن هناك تراجع فى المبيعات وبشكل مستمر منذ عدة أشهر .

رئيس الشعبة يدب مخاوف من تأثر موسم الصيف السياحى فى مطروح هذا العام

ولفت أمين صندوق الغرفة التجارية بمطروح أن بعض المحلات التى تعمل فى تجارة مواد البناء لا تجد من يرتادها من العملاء لأكثر من يوم ، حتى ولو بغرض الأستفسار عن الأسعار .

ولفت إلى أن المبيعات فى ظل تراجعات القطاع لا تغطى مصروفات العمل

وأرجع يونس ذلك التراجع إلى استمرار تداعيات قرار وقف البناء ، لافتاً إلى أن هذا القرار يطبق على الجميع سواء الحاصليين على تراخيص بناء أو غير الحاصلين .

وأوضح أن محافظة مطروح تضم مناطق صحراوية تمتد إلى عشرات الكيلو مترات وأن وقف البناء تؤثر على التنمية والنشاط الاقتصادى ، لافتاً إلى أن البناء والتنمية سيولد ضرائب ويدر دخل إلى موارد الدولة

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية فى مطروح إلى أنه حتى الآن لم تبدأ الحجوزات للوحدات المصيفية رغم أننا فى شهر مارس ، لافتاً إلى أنه عادة يتم الحجز من شهر ديسمبر أويناير

وأبدى أمين صندوق الغرفة التجارية بمطروح مخاوفه من تأثر موسم الصيف السياحى فى مطروح هذا العام والذى سيؤدى إلى تراجع فى العديد من الأنشطة الاقتصادية فى المحافظة والتى ترتبط بشكل رئيسى به ويجعلها تتأثر .

وأكد يونس على أنه وحتى الأن لا يزال وحدات على البحر مباشرة لم يتم تأجيرها بالرغم من أن الوحدات التى تقع على البحر مباشرة يتم التعاقد عليها للموسم الصيف الجديد عقب أنتهاء الموسم الصيفى للموسم الجديد فى أشهر سبتمبر وأكتوبر

ولفت أمين صندوق الغرفة التجارية بمطروح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة إلى أن عدد من المواطنين الذين تقدموا للحصول على تراخيص بناء لم يتم البت فى تلك الطلبات حتى الآن.

من جانبه أكد محمد حسن عضو مجلس إدارة شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية فى مطروح على وجود تراجعات كبيرة فى حركة المبيعات مستمرة منذ عدة أشهر.

وأضاف حسن أن من أبرز تلك الأسباب أستمرار توقف الأعمال ، فى استمرار وقف إصدار تراخيص البناء

وتمنى عضو مجلس أدارة شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية فى مطروح أن يكون هناك أنفراجة قريبة ، لافتاً إلى أن هناك عدد من التجار بدأ فى الخروج من السوق نتيجة استمرار تللك الأوضاع ، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار

وقدر أعداد التجار الذين تخارجوا من السوق نتيجة الوضع الراهن بنسب تتراوح من 10 -15 %.

وأشار إلى أن الاستعدادات التى يتم التجهيز لها قبيل الموسم الصيفى وذلك بالنسبة للوحدات السكنية أو غيرها تساهم فى تحريك المبيعات وتنشيط الحركة التجارية ، لافتاً إلى أن ذلك لم يحدث حتى الأن.

وعزا مجلس أدارة شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية فى مطروح غياب تلك الاستعدادات لضعف على الأقبال على تأجير الوحدات للموسم الصيفى المقبل إلى الآن.

ننن: الموسم الصيفى يعتمد عليه عدة قطاعات وفئات متعددة

كما أكد محمد حسن ننن عضو مجلس إدارة شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية فى مطروح أن الحركة ضعيفة على الأقبال على الوحدات.

ولفت إلى أن بعض الجهات كانت تبدأ فى التعاقد على الوحدات السكنية والمصيفية للموسم الصيفى من شهر ديسمبر أو يناير ، وهو ما لم يحدث بالرغم من أننا حالياً فى شهر مارس ولا توجد حجوزات.

وأوضح أن الموسم الصيفى يعتمد عليه عدة قطاعات وفئات متعددة ، ولا يوجد لديهم إيراد ثانٍ.