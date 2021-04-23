شعبة مواد البناء: زيادة البنزين لن تؤثر على أسعار الحديد والأسمنت

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار البنزين اليوم بمقدار 25 قرشا للتر لن تؤثر على أسعار مواد البناء.

وأضاف الزيني في تصريحات لـ”المال”، أن أغلب عمليات نقل السلع للسيارات النقل الثقيلة والخفيفة تعمل بالسولار، وهو ما شهد ثباتا في أسعاره لم يرتفع وبالتالي لن يحدث زيادة في نقل السلع.

وأعلنت صباح اليوم لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قرارها بتعديل أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى: 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7,75 جنيه للتر 92، و8,75 جنيه للتر البنزين 95، بزيادة 25 قرشا لكل صنف.. كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأشار إلي أن أسعار الحديد عند 13 الفا و200 جنيه للطن إلى 13 الفا و850 جنيها للطن للمستهلك وأسعار الأسمنت بين 850 و950 جنيها للطن للمستهلك.

ورجح الزيني، استمرار أسعار الحديد والأسمنت بثبات حتي يونيو المقبل، في ظل هدوء الطلب على الأسواق.