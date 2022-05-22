«شعبة مواد البناء»: السويس للصلب وحديد عشري يخفضان أسعار طن الحديد 1000 جنيه

أعلنت شركتا السويس للصلب، وحديد عشري خفض أسعار بيع الحديد 1000 جنيه في الطن اعتبارا من غد الإثنين 23 مايو 2022.

وحددت مجموعة حديد العشري، سعر طن الحديد بـ 18 ألف جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، بحسب أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحاته لـ”المال”.



كما أعلنت شركة السويس للصلب، منذ قليل لوكلاؤها من التجار، ان سعر بيع الحديد اعتبارا من غد 23 مايو 2022، تسليم ارض المصنع سيصل الي 18170 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، بحسب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وكانت شركة حديد عز قد أعلنت عن سعر بيعها اعتبارا من غد الاثنين، بانخفاض 1000 جنيه في الطن، ليصل سعر بيع الحديد تسليم ارض المصنع ل18.17 الف جنيه للطن، بحسب تصريحات للزيني منذ قليل.