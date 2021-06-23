اقتصاد وأسواق

«شعبة محمول الجيزة» تعتزم عقد إجتماع لبحث شكاوى التجار

منها تحرير محاضر عشوائية للمحال
المال - خاص 6:45 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21 6:45 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

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تعتزم شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة عقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارتها وعدد من تجار المحمول لبحث شكاوى التجار والأزمات التى تواجه العاملين فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.

قال محمد الحداد عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة ونائب رئيس الشعبة، إنه سيتم دعوة عدد من  تجار المحمول المتضررين وأعضاء الشعبة لبحث وحصر الحالات ثم دعوة  بعض الجهات الحكومية ومنها «هيئة التأمينات الاجتماعية» لمناقشة الشكاوى المقدمة من جانب التجار التى تتعلق بتحرير محاضر عشوائية للعاملين فى المحال التجارية دون أى سند قانونى.

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وأضاف الحداد لـ«المال» أن الفترة الماضية شهدت تحرير العديد من المحاضر لأصحاب المحال بشأن وقوع مخالفات تتعلق بعدم ضم العاملين لمنظومة الاشتراكات التأمينية دون الوقوف على أى مخالفات مسبقة؛ قائلًا: «إن التجار يتعرضون لتحرير مخالفات كبيرة رغم إلتزامها بتطبيق بنود قانون العمل».

وأشار إلى أنه من المرتقب مخاطبة مسئولى هيئة التأمنيات الاجتماعية للمشاركة فى الاجتماع المقرر عقده لبحث شكاوى أصحاب المحلات التجارية للمحمول والمحاضر المحررة ضد التجار بشكل عشوائى خلال الفترة الحالية، مبينا أن أحد أهداف الاجتماع يتمثل فى توعية أصحاب المحال بمواد القانون حتى يعرف التاجر ما له وما عليه 

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وألمح إلى أن مجلس إدارة الشعبة يطالب بإعطاء مهلة قبل تطبيق الغرامات وعمل المحاضر حتى يتم تقنين الأوضاع المخالفة، مشيرا إلى أن تجار المحمول يعانون حاليًا من ضغوط كبيرة منها حالة الركود الشديد وأخرى تتعلق بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التى أثرت بالسلب على قطاعات عديدة.

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بقلم المال - خاص

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